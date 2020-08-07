Шестнадцатилетняя амурчанка украла деньги с карты знакомого

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В Свободном на 16-летнюю девушку завели уголовное дело. Юная амурчанка совершила кражу с банковского счёта знакомого.

Девушка попросила у своего приятеля одолжить телефон для срочного звонка. Звонить она, однако, никому не стала. Вместо этого амурчанка через мобильный банк перечислила со счёта парня на свой счёт и счета третьих лиц 47 тысяч рублей.



Суд назначил жительнице Приамурья наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Так как девушка ещё не достигла совершеннолетия, осуждена она условно.



С законного представителя амурчанки суд постановил взыскать сумму материального ущерба, сообщает прокуратура Амурской области.