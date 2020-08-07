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сегодня, 11:44 4

Шестнадцатилетняя амурчанка украла деньги с карты знакомого

Шестнадцатилетняя амурчанка украла деньги с карты знакомого
Фото: pixabay.com

В Свободном на 16-летнюю девушку завели уголовное дело. Юная амурчанка совершила кражу с банковского счёта знакомого.

Девушка попросила у своего приятеля одолжить телефон для срочного звонка. Звонить она, однако, никому не стала. Вместо этого амурчанка через мобильный банк перечислила со счёта парня на свой счёт и счета третьих лиц 47 тысяч рублей.

Суд назначил жительнице Приамурья наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Так как девушка ещё не достигла совершеннолетия, осуждена она условно.

С законного представителя амурчанки суд постановил взыскать сумму материального ущерба, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Любопытно, а сколько лет пареньку, если у него на карте есть 47 тысяч?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Это же копейки

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Для шестнадцатилетнего? )

  • Tуман

    Tуман
    13 минут назад

    Игорь, 2020 год на дворе!

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