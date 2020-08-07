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7августа
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сегодня, 11:14 0

В Тамбовском районе зацвели лотосы Комарова

В Тамбовском районе зацвели лотосы Комарова
Фото: администрация Тамбовского района

На озере села Липовка Тамбовского района обильно зацвели лотосы. Розовые цветы ежегодно привлекают толпы туристов и любителей дикой природы. Цветение лотосов продолжится вплоть до конца лета, сообщает администрация Тамбовского района.

Разведением растений в 2016 занялся кандидат сельскохозяйственных наук из Благовещенска Павел Жирнов. С тех пор на озере разрослась целая плантация уникальных цветов. По данным исследований, этому цветку около 100 миллионов лет.

В прошлом году инициативная группа жителей села благоустроила территорию вокруг водоёма, где произрастают лотосы. Были установлены скамейки, беседки и урны для отдыхающих. Кроме этого, благодаря проекту «Местные инициативы», пешеходные дорожки выложили тротуарной плиткой, установили понтонный мост и уличное освещение.

Стоит также напомнить, что срывать лотос Комарова категорически нельзя – он занесён в Красную книгу. За его уничтожение предусмотрен штраф от двух с половиной до пяти тысяч рублей. К тому же, сорванный лотос умирает за считанные минуты, и долго наслаждаться его красотой не получится.

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#природа

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