Амурские полицейские помогли женщине, которой стало плохо за рулём

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В Благовещенске сотрудники ДПС оказали помощь горожанке, которая почувствовала себя плохо за рулём. Они помогли ей добраться до больницы.

По информации пресс-службы УМВД по Амурской области, женщина почувствовала себя плохо и сразу остановилась. Неподалеку она увидела патрульную машину и обратилась за помощью к полицейским.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Александр Хлопцев и Константин Пархоменко доложили о ситуации в дежурную часть и доставили амурчанку в ближайшую больницу.

Спустя некоторое время в региональное УМВД спасённая жительница Благовещенска прислала письмо. Женщина поблагодарила сотрудников, которые оказали ей помощь в трудной ситуации.