Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:35 0

Амурские полицейские помогли женщине, которой стало плохо за рулём

Амурские полицейские помогли женщине, которой стало плохо за рулём
Фото: 28.мвд.рф

В Благовещенске сотрудники ДПС оказали помощь горожанке, которая почувствовала себя плохо за рулём. Они помогли ей добраться до больницы.

По информации пресс-службы УМВД по Амурской области, женщина почувствовала себя плохо и сразу остановилась. Неподалеку она увидела патрульную машину и обратилась за помощью к полицейским.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Александр Хлопцев и Константин Пархоменко доложили о ситуации в дежурную часть и доставили амурчанку в ближайшую больницу.

Спустя некоторое время в региональное УМВД спасённая жительница Благовещенска прислала письмо. Женщина поблагодарила сотрудников, которые оказали ей помощь в трудной ситуации.

Просмотров всего: 226

#помощь

распечатать


Общество

В Приамурье впервые проходит конкурс «Амурский благотворитель»
В России и мире

Пропавший в Подмосковье мальчик найден мертвым
В России и мире

Легкомоторный самолет ООН рухнул на трассу
Общество

Молодые аграрии получают господдержку за работу в сёлах Приамурья
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь