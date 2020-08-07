Амурские полицейские помогли женщине, которой стало плохо за рулём
В Благовещенске сотрудники ДПС оказали помощь горожанке, которая почувствовала себя плохо за рулём. Они помогли ей добраться до больницы.
По информации пресс-службы УМВД по Амурской области, женщина почувствовала себя плохо и сразу остановилась. Неподалеку она увидела патрульную машину и обратилась за помощью к полицейским.
Инспекторы дорожно-патрульной службы Александр Хлопцев и Константин Пархоменко доложили о ситуации в дежурную часть и доставили амурчанку в ближайшую больницу.
Спустя некоторое время в региональное УМВД спасённая жительница Благовещенска прислала письмо. Женщина поблагодарила сотрудников, которые оказали ей помощь в трудной ситуации.
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