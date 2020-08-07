«Аэрофлот» убрал из продажи льготные билеты на рейсы с Дальнего Востока
Авиакомпания «Аэрофлот» с 4 августа приостановила продажу субсидированных билетов на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа. Как сообщила пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова, исчерпан лимит полученных госсубсидий на перевозки, пишут РИА Новости.
В продаже остаются билеты «Аэрофлота» по «плоским» тарифам.
— Билет по «плоскому» тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без ограничений. «Плоские» тарифы, как и раньше, действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, — сообщила Спивакова.
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