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«Аэрофлот» убрал из продажи льготные билеты на рейсы с Дальнего Востока

«Аэрофлот» убрал из продажи льготные билеты на рейсы с Дальнего Востока
Фото: РИА Новости / Андрей Станавов

Авиакомпания «Аэрофлот» с 4 августа приостановила продажу субсидированных билетов на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа. Как сообщила пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова, исчерпан лимит полученных госсубсидий на перевозки, пишут РИА Новости.

В продаже остаются билеты «Аэрофлота» по «плоским» тарифам.

— Билет по «плоскому» тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без ограничений. «Плоские» тарифы, как и раньше, действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, — сообщила Спивакова.

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#Дальний Восток #транспорт

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