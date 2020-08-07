«Аэрофлот» убрал из продажи льготные билеты на рейсы с Дальнего Востока

Фото: РИА Новости / Андрей Станавов

В продаже остаются билеты «Аэрофлота» по «плоским» тарифам.



— Билет по «плоскому» тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без ограничений. «Плоские» тарифы, как и раньше, действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, — сообщила Спивакова.