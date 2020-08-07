Многодетным амурским семьям выдадут деньги вместо земельных сертификатов

Фото: pixabay.com

У благовещенцев появилась возможность получать денежные сертификаты вместо земельных участков. Многодетным семьям и людям, воспитывающим детей-инвалидов, выдаётся документ на сумму 400 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба мэрии, первая семья уже получила положенный сертификат.

Напомним, в июне депутаты Благовещенской городской думы поддержали решение о выплатах. В этом году документ вместо участка могут получить 24 семьи. На эти цели из городской и областной казны выделены дополнительные средства – 9,77 миллиона рублей.

В столице Приамурья 728 человек стоят в очереди на предоставление земли для жилищного строительства. Стоит отметить, что соответствующий закон действует с 2015 года. За это время жителям Благовещенска было предоставлено более полутысячи участков. В этом году горожанам будет передано в пользование ещё 25 участков.

– Альтернативная мера поддержки многодетных семей была необходима, так как земельных участков, подходящих для предоставления, не хватает. Такая проблема не только в Благовещенске, она существует во многих городах, особенно крупных. Чтобы постепенно решать эту проблему, администрация Благовещенска совместно с правительством Амурской области разработала порядок выдачи сертификатов. Мы изыскали средства, и в начале августа началась выдача, – рассказал заместитель мэра города Благовещенска Максим Ноженкин.

Сумма сертификата выбрана неслучайно, она рассчитана исходя из средней рыночной стоимости участка земли. Важно, что средства земельного сертификата – целевые. Их можно потратить на приобретение жилого помещения, на уплату первоначального взноса, на погашение основной суммы долга или уплаты процентов по ипотеке. Также деньги можно вложить в покупку земельного участка площадью не менее 800 квадратных метров.

Для получения сертификата людям не нужно обращаться в какие-то ни было органы. Специалисты земельного управления администрации самостоятельно приглашают благовещенцев для получения документов.