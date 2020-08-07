Жёсткое ДТП в Благовещенске: пострадали три человека

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В Благовещенске накануне вечером жёстко столкнулись две иномарки. Авария случилась около 20:00 в районе пересечения улиц Шимановского и Амурской.

По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser при повороте налево вне перекрёстка не уступил дорогу автомобилю Subaru Legacy, который двигался прямо во встречном направлении. В результате произошло сильное столкновение.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, пострадали три человека. Участникам ДТП потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции.