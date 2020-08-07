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Полёты на Марс стали реальными

Полёты на Марс стали реальными

5 августа взлетел в небо на 150 метров Starship, прототип корабля, который, по мнению Илона Маска, в 2024 году должен совершить первый полёт человека на Марс

Ранее прототипы кораблей разрушались на стадии предварительных тестов. До полётов они так и не доходили. Но пятая попытка Starship SN5 увенчалась успехом, пройдя криогенные испытания с закачкой топлива и запуском двигателя. Осталось только установить еще 5 метан-кислородных двигателей Raptor и приблизиться на шаг к освоению Марса.

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#наука #технологии

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