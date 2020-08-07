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7августа
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сегодня, 09:34 0

Подать заявление на детские «коронавирусные» выплаты можно до конца сентября

Меньше двух месяцев осталось у амурчан, чтобы получить «коронавирусные» выплаты на детей до 16 лет. Это касается тех родителей, кто не успел подать заявление в июне и июле. Крайний срок подачи – 30 сентября, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Амурской области.

Всего, по данным регионального отделения ПФР, выплаты получили более 157 тысяч семей. Оставшиеся 2 % граждан ещё не обращались с заявлением на их получение. Сделать это они могут до 30 сентября включительно через портал «Госуслуги», клиентские службы ПФР или МФЦ.

Напомним, что ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей на детей до трёх лет начали выплачивать с апреля. С июня добавили выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет, а с июля право на данную выплату ещё получили родители, усыновители, опекуны и попечители детей, родившихся в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.

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#дети #коронавирус #соцзащита

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