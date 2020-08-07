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7августа
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сегодня, 01:14 0

Россия помогает Ливану устранить последствия катастрофы

Россия помогает Ливану устранить последствия катастрофы
Фото: hi-planet.ru

После мощных взрывов, прогремевших 4 августа, в порту столицы Ливана-Бейруте, помощь в республику прибывает со всего мира. Об этом сообщают «Известия».

Два российских самолета приземлились в аэропорту Бейрута. Для помощи пострадавшим прилетели наши медики: хирурги, травматологи, ревматологи. В столице Ливана, после мощного взрыва, были повреждены несколько больниц. Местные медики не справляются с потоком раненых, им не хватает элементарных медицинских принадлежностей для оказания помощи потерпевшим, а их по последним данным более пяти тысяч.

Наши врачи развернут мобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим. Для этого доставлено специальное оборудование и медикаменты. Российским врачам не раз приходилось работать в зоне катастроф и стихийных бедствий. На сегодняшний день в Бейруте под завалами находятся люди. Спасатели и кинологи прибыли для помощи в поисках уцелевших. В ближайшее время в Бейрут прилетит еще один российский самолет. На нем прилетят российские специалисты-химики для определения масштаба техногенной катастрофы.

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#медицина #происшествия #российская власть

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