Россия помогает Ливану устранить последствия катастрофы

Два российских самолета приземлились в аэропорту Бейрута. Для помощи пострадавшим прилетели наши медики: хирурги, травматологи, ревматологи. В столице Ливана, после мощного взрыва, были повреждены несколько больниц. Местные медики не справляются с потоком раненых, им не хватает элементарных медицинских принадлежностей для оказания помощи потерпевшим, а их по последним данным более пяти тысяч.

Наши врачи развернут мобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим. Для этого доставлено специальное оборудование и медикаменты. Российским врачам не раз приходилось работать в зоне катастроф и стихийных бедствий. На сегодняшний день в Бейруте под завалами находятся люди. Спасатели и кинологи прибыли для помощи в поисках уцелевших. В ближайшее время в Бейрут прилетит еще один российский самолет. На нем прилетят российские специалисты-химики для определения масштаба техногенной катастрофы.