У динозавра, жившего 76 миллионов лет, назад обнаружили раковую опухоль
Исследователи изучили нарост на берцовой кости центрозавра, который ранее считался заживающим переломом. Анализ костной ткани показал, что нарост на кости оказался злокачественной опухолью. Об этом сообщает «Инфореактор».
Кость нижней конечности динозавра была найдена в канадском провинциальном парке «Дайносор», который находится в 48 километрах от города Брукс. Находка была обнаружена в далеком 1989 году, и после ряда проведенных исследований, было сделано заключение, что данная берцовая кость имеет следы зажившего перелома. Спустя 30 лет, в наши дни, ученые провели компьютерную томографию и изучение костных срезов под микроскопом. Трехмерная реконструкция позволила визуализировать прогрессирующую форму рака.
Подобное удивительное открытие не является первой находкой экспертов. Группа исследователей Имперского колледжа Лондона, которая и констатировала опухоль, ранее обнаружила останки челюсти динозавра на севере Аляски. Найденная кость принадлежит представителю семейства дромеозавридов.
Просмотров всего: 5