У динозавра, жившего 76 миллионов лет, назад обнаружили раковую опухоль

Кость нижней конечности динозавра была найдена в канадском провинциальном парке «Дайносор», который находится в 48 километрах от города Брукс. Находка была обнаружена в далеком 1989 году, и после ряда проведенных исследований, было сделано заключение, что данная берцовая кость имеет следы зажившего перелома. Спустя 30 лет, в наши дни, ученые провели компьютерную томографию и изучение костных срезов под микроскопом. Трехмерная реконструкция позволила визуализировать прогрессирующую форму рака.

Подобное удивительное открытие не является первой находкой экспертов. Группа исследователей Имперского колледжа Лондона, которая и констатировала опухоль, ранее обнаружила останки челюсти динозавра на севере Аляски. Найденная кость принадлежит представителю семейства дромеозавридов.