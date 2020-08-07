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Выбор читателей за 6 августа

Выбор читателей за 6 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 6 августа.

Десять благовещенцев за сутки пострадали от интернет-мошенников

В Благовещенске жертвами интернет-мошенничества за прошедшие сутки стали десять человек. Большая их часть пострадала от сайтов-двойников, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Врачи — герои: выздоровевшая от COVID-19 благовещенка рассказала о своём лечении

Бывшая пациентка первой горбольницы Благовещенска считает врачей героями. Женщина рассказала журналисту Амур.инфо, каково это — болеть COVID-19. Говорит, что выздороветь удалось только благодаря профессионализму медиков.

Школьников Приамурья будут держать на расстоянии друг от друга

В Приамурье школы примут учеников первого сентября, но с соблюдением всех мер безопасности. Расписание изменят для того, чтобы дети контактировали как можно меньше, рассказала зампред правительства региона, министр образования и науки Светлана Яковлева.

Во взрыве в Бейруте виноват хабаровский бизнесмен

Местный телеканал LBCI сообщает, что взрыв, который произошел в столице Ливана во вторник, произошел из-за детонации 2750 тонн селитры. Селитра принадлежит хабаровскому бизнесмену Игорю Гречушкину.

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#Обзор #интернет #СМИ

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