«Ангара» для Восточного подорожала на 19 миллиардов рублей

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Финансирование создания и испытания ракет-носителей «Ангара» для космодрома Восточный до 2026 года выросло в 1,7 раза – с 26 миллионов до 45 миллионов рублей. Это следует из информации, которую Роскосмос разместил на сайте госзакупок.

В 2015 году на опытно-конструкторскую работу «Амур» по созданию космического ракетного комплекса тяжелого класса до 2025 года планировали выделить 32,4 миллиарду рублей. В 2018 году сумму снизили до 26,2 миллиарда рублей, эти средства должны были пойти на разработку ракеты «Ангара-А5» и проведение летных испытаний, включающих три пуска, сообщает РИА Новости.

В апреле «Роскосмос» сообщил, что планирует увеличить финансирование ОКР «Амур» до 65 миллиардов рублей. Эти средства должны были пойти на создание экологически чистой модернизированной ракеты «Ангара-А5М», которую планируют использовать для пилотируемых пусков.

Стоимость ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5М» будет в три раза дороже, чем цена её предшественника «Протона-М» и составит 7 миллиардов рублей. Сумма обусловлена сборкой ракеты сразу в двух городах — Омске и Москве, а также штучной работой. При этом в Роскосмосе заявили, что при серийном производстве цена ракеты-носителя будет в диапазоне рыночной.

Первый пуск «Ангары-А5» с космодрома «Восточный» запланирован на 2023 год и пройдёт с беспилотным космическим кораблём «Орёл». На 2024 год запланированы второй и третий старты, также с беспилотным кораблем «Орёл» и тяжёлым космическим аппаратом. С 2019 года на космодроме идёт строительство стартового комплекса для «Ангары».