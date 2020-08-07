Гороскоп на 7 августа: Девам не следует ни с кем конфликтовать, а у Водолеев начинается очередной период испытаний

Восход Солнца: 05:07

Заход Солнца: 20:03

Солнце во Льве.

Овен. Радостное настроение, энергичность, оптимизм сделают вас неотразимыми для лиц противоположного пола. Хороший день для веселья, раскрепощения, новых знакомств. Существует вероятность появления дополнительных расходов. Возможно, всплывут старые долги или обязательства, о которых вы забыли. Не исключены разногласия или ссора из-за денег. Не обращайте внимания на мелкие неприятности — пройдёт время, и всё уладится.

Телец. День неблагоприятный для покупок (они могут оказаться крайне неудачными), вложения денег в крупные проекты. Не стоит брать в долг и одалживать. Вероятно ощущение одиночества и отчужденности от всего мира. Виновата в этом ваша неспособность привязаться к кому-либо или чему-либо. Вам стоит подумать об этом. Вторую половину дня желательно посвятить семье, детям, которые нуждаются в вашей любви, отложив на время все личные дела. Не налегайте на алкоголь и держите под контролем все свои вредные привычки.

Близнецы. Звёзды предостерегают вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья. Вероятно, предстоят финансовые потери. Сведите до минимума свои домашние обязанности. Разберитесь в своих чувствах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы. В сторону Близнецов будут смотреть косо не только недоброжелатели, но и начальство. И всё из-за вашей чрезмерной болтливости.

Рак. Благоприятный день. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Возможен прогресс в делах, связанных с коммерческой деятельностью, поисками новых источников заработка. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных особ или партнёров. Женщинам-Ракам предстоит знакомство или встреча, которые не оставят сожалений и разочарования. Удачно будут складываться переговоры, и вы сможете достигнуть желаемых результатов. Избегайте конфликтов с любимым человеком, не изводите его своими придирками.

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Лев. Вас ждёт обычный трудовой день. Ваша деловитость и трезвый расчёт должны положительно отразиться на конечных результатах работы, что позволит добиться успехов. Следует обратить внимание на своё самочувствие. Соблюдайте диету, откажитесь от животной пищи, можете начать курс голодания под контролем врача. День обещает быть благоприятным во всех отношениях. На душе у вас будет светло и радостно. В этот день полезно подумать и об отдыхе в выходные или во время отпуска. Для тех, кто еще не успел обзавестись семьёй, желательно как можно больше времени уделять своему досугу вне дома.

Дева. Не следует сегодня ни с кем конфликтовать, обстоятельства сложатся таким образом, что вы окажетесь на стороне проигравших. Сложный день, который пройдет под знаком нерешенных проблем в делах или личной жизни. Переговоры с партнёрами будут затруднены и, вероятно, не принесут ощутимых результатов. Возможно, вы получите важное сообщение, которое заставит вас отправиться в поездку. Вероятны финансовые проблемы, связанные с покупкой или домашними хлопотами.

Весы. Вероятно, что вы остынете к работе и почувствуете разочарование буквально во всём. Такое состояние может значительно осложнить дела.Однако всё не так плохо, как кажется. Близкие люди помогут вам преодолеть это психологическое состояние, а отдых на природе избавит вас от тяжелых дум. Первая половина дня крайне неблагоприятна для семейных отношений, общения с друзьями и близкими людьми. Со второй половины дня творческий потенциал значительно возрастет, а внутренняя энергия окажет благотворное влияние на личную жизнь. Вероятно, вы избавитесь от ревности, сомнений и получите даже больше того, чем ожидали.

Скорпион. Серьёзный день, связанный с нравственным и духовным преображением. Ложный совет или неверно истолкованная информация могут обусловить ошибки в расчетах, ссоры с близкими людьми, ухудшение самочувствия или травмы. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и алые силы. Этот день лучше посвятить творческим исканиям или проблемам духовного развития. Постарайтесь избавиться от предубеждений, мешающих вам расслабиться. Неожиданно для себя самого вы можете стать виновником ссоры, поэтому думайте о последствиях своих слов.

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Стрелец. Сегодня вполне вероятна успешная коммерческая деятельность, приятное известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить нынешнее положение. В этот день следует подвести черту под старыми планами, делами, контактами. Но в личной жизни не исключены проблемы, связанные с нежеланием партнера принять вашу точку зрения. Ваши дипломатичность и умение прощать ошибки могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или материального благосостояния. Однако ваш жизненный потенциал так высок, что вам будет сложно объективно оценить положение вещей или истинное отношение к вам партнера. Не делайте скороспелых выводов, смирите ложную гордыню и прислушайтесь к интуиции.

Козерог. Судьба дает вам шанс улучшить свое финансовое положение. Вероятно, в первой половине дня вы сможете проявить себя в самых разных сферах деятельности. Вам пора брать быка за рога и двигаться в направлении своей мечты. Если вы хотите очаровать избранника, то действуйте смело и уверенно.

Водолей. Звёзды предупреждают, что для вас начинается очередной период испытаний. Любое дело потребует от вас больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. В личной жизни вероятны измена или падение интереса к партнеру. Не огорчайтесь: впереди у вас новые знакомства. Критический день. Будьте сегодня начеку: постороннее влияние, столкновение с недругами или непорядочность партнера могут нанести существенный вред вашему здоровью.

Рыбы. Неблагоприятный для здоровья день. Велика вероятность общей усталости, ослабления иммунитета. Остерегайтесь обольщений, обманов, пустых обещаний — вам придется пережить небольшие семейные неприятности. Ограничьте общение с друзьями и знакомыми, посвятите себя обретению новых источников жизненной энергии, самоуглублению. Этот день — не самый подходящий для того, чтобы думать о карьере. На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, вас раздражает и утомляет. Сегодня лучше не вмешиваться ни в какие споры, так как вас могут сделать виноватым.

Астролог: Вальдемар Небоходцев