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6 августа 2020, 20:10 0

В Японии проходит траур по событиям Хиросимы и Нагасаки

В Японии проходит траур по событиям Хиросимы и Нагасаки
Фото: f-lisovsky.livejournal.com

Сегодня в Японии вспоминают погибших во время атомного взрыва в Хиросиме. Ровно 75 лет назад американские военные сбросили четырехтомную бомбу на центральные районы города. Об этом сообщает "НТВ".

Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на город атомную бомбу «Малыш». Три дня спустя, 9 августа 1945 года, была сброшена на город Нагасаки атомная бомба «Толстяк». Общее количество погибших составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч в Нагасаки. Взрывная волна стерла Хиросиму и Нагасаки с лица земли. Десятки мирных жителей продолжают умирать от лучевой болезни.

Центром траурных мероприятий стал мемориальный парк. Несмотря на коронавирусную эпидемию, почтить память погибших приехали гости из других стран, высшее руководство Японии и простые жители. В память о погибших прозвучал удар поминального колокола. Во время минуты молчания в мемориал поместили список людей, скончавшихся от лучевой болезни за последний год. В Японии до сих пор от этого умирают.

Страна восходящего солнца ведет борьбу за мир без ядерного оружия. С конца 60-х годов японское правительство придерживается «трех неядерных принципов», отказ государства от обладания ядерным оружием, создания и ввоза на территорию страны любых видов ядерного оружия.

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#история #память #США

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