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6 августа 2020, 23:26 0

Вирусолог обозначил дату второй волны коронавируса в России

Вирусолог обозначил дату второй волны коронавируса в России
Фото: rostovdrive.ru

Сроки начала второй волны коронавируса были названы вирусологом Анатолием Альтштейном. Исследователь считает, что с наступлением прохлады и сырости, вирус «разыграется» с новой силой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По мнению эксперта, вторая волна коронавирусной инфекции, уже изрядно потрепавшей все мировое сообщество, наступит приблизительно в октябре-ноябре этого года. Так как сезонность заболевания не слишком ярко выражена, надежда на искоренение опасного вируса в жаркий период не оправдалась. В то же время, вероятность того, что заболевание начнет прогрессировать в более благоприятной для себя среде, довольно велика. Ученые считают, что наступление второй волны охватит большую численность и станет еще более массовой, но летальные исходы будут происходить реже.

Причиной такого заключения является тот факт, что при первой волне заражения мировая медицина была не готова к таким объемам инфицированных. Сейчас медицинское общество довольно детально подготовилось к новой волне заболеваемости. Это внушает уверенность, и дает надежду на безоговорочную победу над смертельным вирусом.

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#Китай #коронавирус #медицина

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