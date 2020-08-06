Вирусолог обозначил дату второй волны коронавируса в России

По мнению эксперта, вторая волна коронавирусной инфекции, уже изрядно потрепавшей все мировое сообщество, наступит приблизительно в октябре-ноябре этого года. Так как сезонность заболевания не слишком ярко выражена, надежда на искоренение опасного вируса в жаркий период не оправдалась. В то же время, вероятность того, что заболевание начнет прогрессировать в более благоприятной для себя среде, довольно велика. Ученые считают, что наступление второй волны охватит большую численность и станет еще более массовой, но летальные исходы будут происходить реже.

Причиной такого заключения является тот факт, что при первой волне заражения мировая медицина была не готова к таким объемам инфицированных. Сейчас медицинское общество довольно детально подготовилось к новой волне заболеваемости. Это внушает уверенность, и дает надежду на безоговорочную победу над смертельным вирусом.