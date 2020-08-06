Хонда отзывает более 600 тысяч автомобилей из США

Компания «Хонда» отозвала 324 тысячи автомобилей модели «Одиссей», у которых может возникнуть проблема попадания воды между сдвижными дверями и наружными ручками, что может вызвать оледенение замка и последующие проблемы с его открыванием. Также были выявлены проблемы с попаданием влаги под крепление камеры заднего вида, что может стать причиной поломки.

Проблемы с камерой заднего вида также присутствуют на моделях «Паспорт» и «Пилот». Здесь недочеты смогут быть устранены в сервисных центрах «Хонда» путем установки обновленного программного обеспечения. Самой масштабной проблемой оказались неполадки в работе приборной панели, которая может некорректно, или вовсе не отображать показания спидометра. Также возможен отказ дублирующих индикаторов положения автоматической коробки переключения передач, или датчика давления масла, что является неприемлемым.