Хонда отзывает более 600 тысяч автомобилей из США
В США началась отзывная компания, инициатором которой выступила автомобильная компания «Honda». Причиной отзыва нескольких свежих моделей производителя стали некоторые недоработки кузовной части. Об этом сообщает «NJCar».
Компания «Хонда» отозвала 324 тысячи автомобилей модели «Одиссей», у которых может возникнуть проблема попадания воды между сдвижными дверями и наружными ручками, что может вызвать оледенение замка и последующие проблемы с его открыванием. Также были выявлены проблемы с попаданием влаги под крепление камеры заднего вида, что может стать причиной поломки.
Проблемы с камерой заднего вида также присутствуют на моделях «Паспорт» и «Пилот». Здесь недочеты смогут быть устранены в сервисных центрах «Хонда» путем установки обновленного программного обеспечения. Самой масштабной проблемой оказались неполадки в работе приборной панели, которая может некорректно, или вовсе не отображать показания спидометра. Также возможен отказ дублирующих индикаторов положения автоматической коробки переключения передач, или датчика давления масла, что является неприемлемым.
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