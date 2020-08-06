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сегодня, 22:05 0

Министерство Финансов предложило сократить расходы на Крым

Министерство Финансов предложило сократить расходы на Крым
Фото: novostipmr.com

Министерство Финансов приступает к оптимизации государственного бюджета, которая начнется в 2021-2022 году. Об этом сообщает «РБК».

Объемы финансирования государственной программы будут снижены в ближайшее время. Об этом свидетельствует методика расчета предельных ассигнований, которая дает понять, что в будущих годах бюджетные расходы на республику Крым будут снижены. Минфин предполагает уменьшить расходы в 2021 году на 8.45 миллиардов рублей, а в 2022 году и вовсе на 9.13 миллиардов. В 2023 году объемы ассигнований и вовсе будут снижены на 91.39 миллиардов рублей.

Такой шаг обусловлен прекращением срока действия Федеральной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым», которая заканчивается в 2022 году, но постепенное снижение объемов начнется уже сейчас. Аналитики рассчитывают на обеспечение лучшей сбалансированности федерального бюджета, что по их подсчетам должно принести порядка 10% экономии. Получится ли сэкономить на одном из регионов страны в угоду общему бюджету, пока не ясно.

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#закон #российская власть #финансы

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