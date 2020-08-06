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сегодня, 18:40 0

В Амурской области выявили 21 новое заражение COVID-19

В Амурской области выявили 21 новое заражение COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждён 21 новый случай коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 887 заражений COVID-2019, сообщает Амурское управление Роспотребнадзора.

В Благовещенске выявили 10 новых пациентов, по два в Белогорске, Свободном, Тынде и Благовещенском районе, по одному в Прогрессе, Бурейском и Константиновском районах.

1 766 человек выписались из стационаров с выздоровлением. 1 104 человека контактировали с заболевшими.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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