В Амурской области выявили 21 новое заражение COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждён 21 новый случай коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 887 заражений COVID-2019, сообщает Амурское управление Роспотребнадзора.



В Благовещенске выявили 10 новых пациентов, по два в Белогорске, Свободном, Тынде и Благовещенском районе, по одному в Прогрессе, Бурейском и Константиновском районах.



1 766 человек выписались из стационаров с выздоровлением. 1 104 человека контактировали с заболевшими.