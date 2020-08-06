Дальневосточное золото сделало сенатора из Дагестана самым богатым человеком в России
В рейтинге богатейших россиян по мнению Forbes сенатор из Дагестана вышел на лидирующую позицию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Большая часть золота, добываемая на Дальнем Востоке, приносит непомерную прибыль своему владельцу, родина которого совсем в другой части России. Член Совета Федераций от Дагестана владеет большей частью таких добывающих компаний. По точным подсчетам, активы семьи Керимова оценивают в 24.7 миллиарда долларов. На лидирующую позицию в рейтинге самых богатых людей России Сулеймана Керимова привело золото. Располагая месторождением «Сухой лог», чиновник стал обладателем 2.7 тысяч тонн золота и 1.5 тысячи тонн серебра. Учитывая, что в периоды кризиса золото подпрыгивает в цене, Сулейман Керимов оказывается в очень выгодном финансовом положении.
Напомним, что не так давно компания Керимова выиграла торги на золотое месторождение «Сухой лог», которое еще со времен Советского Союза считалось «заначкой СССР». Конкурс был выигран в «сухую», ведь по мнению экспертов, в нем участвовали всего две компании, так или иначе имеющих отношение к высокопоставленному чиновнику. «СЛ Золото», победившее на торгах, так или иначе является компанией Керимова, а никому не известная организация «Золото Бодайбо», как считалось на рынке, создана семьей члена Совета Федераций от Дагестана.
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