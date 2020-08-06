Дальневосточное золото сделало сенатора из Дагестана самым богатым человеком в России

Большая часть золота, добываемая на Дальнем Востоке, приносит непомерную прибыль своему владельцу, родина которого совсем в другой части России. Член Совета Федераций от Дагестана владеет большей частью таких добывающих компаний. По точным подсчетам, активы семьи Керимова оценивают в 24.7 миллиарда долларов. На лидирующую позицию в рейтинге самых богатых людей России Сулеймана Керимова привело золото. Располагая месторождением «Сухой лог», чиновник стал обладателем 2.7 тысяч тонн золота и 1.5 тысячи тонн серебра. Учитывая, что в периоды кризиса золото подпрыгивает в цене, Сулейман Керимов оказывается в очень выгодном финансовом положении.

Напомним, что не так давно компания Керимова выиграла торги на золотое месторождение «Сухой лог», которое еще со времен Советского Союза считалось «заначкой СССР». Конкурс был выигран в «сухую», ведь по мнению экспертов, в нем участвовали всего две компании, так или иначе имеющих отношение к высокопоставленному чиновнику. «СЛ Золото», победившее на торгах, так или иначе является компанией Керимова, а никому не известная организация «Золото Бодайбо», как считалось на рынке, создана семьей члена Совета Федераций от Дагестана.