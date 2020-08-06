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сегодня, 17:56 0

Платить по десять тысяч рублей безработным предложили депутаты Госдумы

Платить по десять тысяч рублей безработным предложили депутаты Госдумы
Фото: ria.ru

Часть депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предлагает предоставить неработающим гражданам право на получение ежемесячной выплаты. Её размер десять тысяч рублей. Об этом сообщил в соцсетях один из авторов проекта.https://ria.ru/20200806/1575426083.html

Законопроект предполагает предоставление неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем, усыновителем или опекуном, право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей с ежегодной индексацией, сообщают депутаты.

В пояснительной записке авторы отмечают, что неработающим трудоспособным лицам, ухаживающим за инвалидом или престарелым человеком, предусмотрена ежемесячная компенсация. С 1 июля 2008 года эта вылата установлена в размере 1,2 тысячи рублей, а ее индексация указом не предусмотрена, пишут РИА Новости.

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#российская власть #финансы

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