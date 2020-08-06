Благовещенцы считают Бурхановку самым грязным местом амурской столицы

Фото: благовещенск.рф

Горожане активно участвуют в выборе места, которое необходимо очистить от мусора. Уже сейчас наметились два лидера, сообщает официальный инстаграм-аккаунт мэрии. Позицию фаворита до сих пор удерживает прибрежная линия Бурхановки.

На пятки ей наступает другой лидер народного рейтинга – картодром, который расположен на седьмом километре Новотроицкого шоссе. Он, к слову, набрал столько же голосов, что их городская река – по 35 %.

В комментариях жители отмечают, что Бурхановка, помимо всего прочего, могла бы стать неплохим местом отдыха и ещё одним символом города. В качестве пожеланий по благоустройству люди озвучивают лодки и кафе на берегу.

Около 10 % благовещенцев хотели бы увидеть чистоту на берегу реки Зеи, почти столько же горожан проголосовали за сквер за Домом молодёжи. Некоторые даже готовы приложить руку к уборке территории.

Среди прочих мест для предстоящего субботника уборки жители столицы Приамурья назвали берег реки Чигиринки, район золоотвала, велодорожку по Новотроицкому шоссе, территорию вдоль лыжных трасс на базе «Россия», несколько междворовых скверов, а также предложили очистить от мусора одно из городских кладбищ.

Всего в опросе приняли участие около 80 человек, правда, поучаствовать в субботнике изъявили желание меньше десятка пользователей.

Высказать свое мнение по поводу экологического мероприятии, а также предложить место для уборки можно до 7 августа. Достаточно оставить комментарий под публикацией в инстаграм-аккаунте администрации.