Запущенный с Восточного спутник снял последствия взрыва в Бейруте
Снимок последствий взрыва в порту Бейрута снял спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», который запустили с космодрома «Восточный».
Фотографии можно найти в официальном Телеграм-канале Роскосмоса. На снимках видно, какие здания были разрушены взрывом, а также отмечен его эпицентр, сообщает ТАСС.
Напомним, мощный взрыв в Бейруте прогремел 4 августа. Трагедия произошла на набережной в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана. Взрыв разрушил и повредил жилые дома и офисы. По официальным данным от взрыва погибли 130 человек, еще 5 000 человек пострадали. Ущерб, нанесенный городу, оценивают в $3 млрд, 300 тысяч ливанцев остались без жилья.
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