День физкультурника в Благовещенске начнут с зарядки

Фото: https://www.instagram.com/sport.blg/

В амурской столице уже начались мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Это акции, челленджи и эстафеты. Все, разумеется, спортивные. Праздник в этом году отмечается в субботу, 8 августа

Как сообщает городская администрация, жителям предлагают начать этот день с зарядки. А в 10:00 начнется праздничный автопробег. В нём поучаствует 20 автомобилей. Старт дадут возле «Юности», а финиш будет в селе Белогорье. Спортсмены проедут по городу с российским триколором, а также флагами спортивных клубов.

– Мы хотим, чтобы утро у горожан началось по-спортивному. Поэтому на 25 площадках города в 9:00 пройдёт «Зарядка с чемпионом». Спортсмены различных федераций проведут зарядку для благовещенцев. Присоединиться к занятиям можно будет на набережной, в парке Дружбы, в отдаленных районах – Аэропорт, Плодопитомник, Моховая Падь. Зарядка пройдет и в некоторых дворах жилых домов в центральных районах», – пояснили в городском отделе по физической культуре и спорту.

В час дня жителей столицы Приамурья и гостей города приглашают посмотреть на заплыв «Все на старт». Примерно 30 спортсменов проплывут по Амуру с флагами. Чтобы не пропустить акцию, прийти нужно в район ротонды. А уже через час после этого состоятся показательные выступления городской федерации парусного спорта. По реке в сторону Артиллерийской улицы пройдут крейсерские яхты и катера.

Не остались в стороне от празднования и библиотеки Благовещенска. Так, в 10:00 в сквере воинов-интернационалистов центральная библиотека проведет час здоровья в стиле йоги. А подробнее о программе ГТО, требованиях к подготовке и нормативах расскажут в 11:00 в молодежной библиотеке имени Чехова.

Проходят в Благовещенске и онлайн-мероприятия. Присоединиться к ним можно, зайдя на страничку городского отдела по физической культуре и спорту в Инстаграме @sport.blg.

В аккаунте уже доступна интерактивная мемориальная выставка «Чемпионы». Там можно больше узнать о победителях и призёрах международных соревнований, блиставших во времена Советского Союза. А также есть возможность посмотреть ролики с участием современных спортсменов.