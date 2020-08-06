Общественный совет при Росавтодоре оценил дороги Приамурья

— За два дня мы проехали все объекты, прошли их пешком, в настоящий момент имеем полную картину. Хочу выразить благодарность руководству региона за комплексный подход в реализации нацпроекта. На мой взгляд, имеют правильный и грамотный подход мероприятия, которые проводятся до укладки верхних слоёв асфальта. Здесь ведётся замена сетей, коммуникаций, а также работа по энергообеспечению, освещению и водоотведению. Кроме того, здесь применяют современную дорожную разметку и модернизируют пешеходные переходы – многим регионам у Амурской области можно поучиться, — рассказал заместитель председателя общественного совета при Росавтодоре Глеб Киндер.



Работа регионов в нацпроекте оценивается по отчётам субъектов в Москву. Но на месте становится понятным — затраченное время и количество работников, оправдано, сообщает пресс-служба Благовещенского района.



— После сдачи объектов, мы рекомендуем региону презентовать свой комплексный подход на федеральном уровне. Мы окажем максимальное содействие, потому что идея хорошая и её нужно тиражировать в другие регионы, показывать ваш опыт в рамках ремонта улицы Калинина, — отметил член Общественного совета при Росавтодоре Константин Ситчихин.



Комиссия высказала замечания по содержанию участков, отремонтированных в прошлом году. На них ещё идёт гарантийный срок, а при содержании нанесён вред. Совет рекомендовал проводить очистку улиц от снега зимой более профессионально.



— Мы участвуем в нацпроекте второй год. Нам удалось достичь слаженной работы организаций и специалистов, поэтому сейчас у нас есть общее понимание конечного результата. Наша цель — сделать улицы Благовещенска безопасными, качественными и комфортными для населения. Оценка общественного контроля от Росавтодора подтверждает, что мы выбрали правильный путь. Он сложный, но нацелен на качество, — сказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрий Лучников.