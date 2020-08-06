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сегодня, 18:21 2

Общественный совет при Росавтодоре оценил дороги Приамурья

Общественный совет при Росавтодоре оценил дороги Приамурья

В Благовещенске 3 и 4 августа проверили не только законченные объекты, но и те, на которых ещё ведётся ремонт. Общественный совет при Росавтодоре проверил ход работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— За два дня мы проехали все объекты, прошли их пешком, в настоящий момент имеем полную картину. Хочу выразить благодарность руководству региона за комплексный подход в реализации нацпроекта. На мой взгляд, имеют правильный и грамотный подход мероприятия, которые проводятся до укладки верхних слоёв асфальта. Здесь ведётся замена сетей, коммуникаций, а также работа по энергообеспечению, освещению и водоотведению. Кроме того, здесь применяют современную дорожную разметку и модернизируют пешеходные переходы – многим регионам у Амурской области можно поучиться, — рассказал заместитель председателя общественного совета при Росавтодоре Глеб Киндер.

Работа регионов в нацпроекте оценивается по отчётам субъектов в Москву. Но на месте становится понятным — затраченное время и количество работников, оправдано, сообщает пресс-служба Благовещенского района.

— После сдачи объектов, мы рекомендуем региону презентовать свой комплексный подход на федеральном уровне. Мы окажем максимальное содействие, потому что идея хорошая и её нужно тиражировать в другие регионы, показывать ваш опыт в рамках ремонта улицы Калинина, — отметил член Общественного совета при Росавтодоре Константин Ситчихин.

Комиссия высказала замечания по содержанию участков, отремонтированных в прошлом году. На них ещё идёт гарантийный срок, а при содержании нанесён вред. Совет рекомендовал проводить очистку улиц от снега зимой более профессионально.

— Мы участвуем в нацпроекте второй год. Нам удалось достичь слаженной работы организаций и специалистов, поэтому сейчас у нас есть общее понимание конечного результата. Наша цель — сделать улицы Благовещенска безопасными, качественными и комфортными для населения. Оценка общественного контроля от Росавтодора подтверждает, что мы выбрали правильный путь. Он сложный, но нацелен на качество, — сказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрий Лучников.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
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  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    Может хватит в общественный совет приглашать близких и родственников? Передайте опыт в другие субъекты как разом перекопать основные дороги города.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    43 минуты назад

    Может Вы "Лелик" подскажите, кто чьим родственником является? Или просто так "ляпнули" для "собственного веса"? Эти люди приехали из Москвы и родственниками каких-то наших местных чиновников очевидно не являются. Мы встречались пару дней у назад с этими людьми и мне лично эта встреча понравилась весьма откровенным разговором о том, что в нашем регионе хорошо, а что вызывает опасения. К примеру, зейский мост вызвал серьезные опасения у Глеба Вячеславовича. Поэтому не надо "создавать себе вес" пустыми фразами. Если есть чем опровергнуть - жду ответ.

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