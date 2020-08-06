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сегодня, 18:15 0

В этом году пожаров в Приамурье стало меньше

В этом году пожаров в Приамурье стало меньше
Фото: https://pixabay.com/

Итоги работы за семь месяцев 2020 года подвели сотрудники государственного пожарного надзора Амурской области. За это время в Приамурье зарегистрировали 3347 пожаров, что на 804 пожара меньше, чем в прошлом году. Зато ущерб от огня вырос практически на 20 % в сравнении с прошлым годом! Он составил более 124 миллионов рублей.

Специалисты сбили, так называемый, «огненный» антирейтинг. В нём на первом месте город Благовещенск с 573 пожарами, на втором Свободный с цифрой 246 пожаров. Третье место ушло Белогорску, здесь зафиксировано 192 пожара.

Если говорить о причинах возгорания, то самая распространённая— неосторожное обращение с огнём — 1445 эпизодов. Сюда вошли: 171 пожар по причине неосторожности при курении и 31 детская шалость с огнём. 251 пожар произошёл при нарушении правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов.

На 21 % увеличилось количество травмированных при пожарах жителей области. Если в 2019 году с января по июль различные травмы при пожарах получили 28 человек, то за семь месяцев нынешнего года — 34 человека.

В этом году от огня пострадали 93 транспортных средства, это на 24 % больше, чем за это же время 2019 года.

559 возгораний зарегистрированы в жилых зданиях. Подразделениями Государственной противопожарной службы за семь месяцев при пожарах спасены 112 человек и материальные ценности на сумму более 761 миллиона рублей, сообщает МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары

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