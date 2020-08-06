Сергей Новожилов: «Главная задача – обеспечить безопасность зрителя»

Фестиваль «Амурская осень» в этом году должен состояться уже в восемнадцатый раз. Праздник кино и театра давно стал одним из ярчайших событий культурной жизни не только Приамурья, но и России. Но в этом году в планы организаторов вмешалась пандемия коронавируса.

Как отразится нынешнее непростое время на фестивале, рассказал президент «Амурской осени» Сергей Новожилов в эксклюзивном интервью Амур.инфо.

— События 2020 года изменили чуть ли не все аспекты нашей жизни. Разумеется, это не могло не сказаться на фестивале. Каковы отличия этой «Амурской осени» от предыдущих?



— Я пока не могу сказать, какие будут отличия. С отличиями мы определимся, наверное, после 15 августа. Так мы договорились с вице-губернатором Юлией Николаевной Рябининой и руководителем Амурского Роспотребнадзора Ольгой Петровной Кургановой — у нас сегодня была большая встреча. Я попросил её организовать, потому что, действительно, времена очень непростые. И все фестивали, которые сдвинулись на сентябрь, видоизменяют свою программу. А точнее – форму существования. Какая будет форма у «Амурской осени», мы, наверное, поговорим после 15 августа. Мы планируем провести фестиваль с 13 по 20 сентября. А вот в какой форме – будет зависеть от эпидемиологической обстановки в области. Пока что планируем и фильмы, и спектакли. Как они будут преподнесены – об этом скажу чуть позже. Будем подстраиваться под то, как всё будет протекать.



— То есть сейчас основная ваша задача как организатора – безопасность?



— Совершенно верно. Главная задача – обеспечить безопасность зрителя. И с каждого кинематографиста, который будет приезжать сюда, мы будем строго спрашивать ещё в Москве. Интересоваться состоянием здоровья. И может, даже результатами тестов, чтобы, не дай бог, не было никаких инцидентов здесь. Мы учитываем и требования к людям категории 65+ о самоизоляции: будем стараться, чтобы приезжала молодёжь или люди среднего возраста. И будем учитывать все требования Роспотребнадзора и по проживанию гостей, и по их питанию. Естественно, будем требовать соблюдения масочного режима. Сейчас непростое время, но что же делать? Все в этой ситуации оказались. Наверное, сейчас культуре сложнее всего выживать. Но тем не менее кинотеатры открылись. Я знаю, что и в Благовещенске тоже.



— Известна ли уже программа фестиваля?



— Программа у нас ожидается интересная, Александра Жукова сейчас занята окончательным подбором фильмов. Мы договорились, что опубликуем списки фильмов после 15 августа. Сейчас свою программу опубликовал «Кинотавр», и мы хотим два фестиваля информационно развести. Потому что сейчас все обсуждают программу «Кинотавра». А закончат обсуждать «Кинотавр», начнут обсуждать «Амурскую осень». Поэтому мы фильмы и спектакли опубликуем чуть позже. Тем более что у вас сейчас идёт реклама «Золотой маски». Поэтому поклонникам фестиваля, которые меня забомбили в Инстаграме вопросами «когда же, когда же», хочу сказать — потерпите. Чуть позже всё расскажем, работа идёт. Жюри подобрано, фильмы подобраны, спектакли подобраны, а вот о форме фестиваля – мы следим за обстановкой.



— Говоря о «Золотой маске» — не будет ли пересечения двух фестивалей?



— Пересечений не должно быть. 13 сентября заканчивается «Маска», и, если всё будет хорошо, 13 числа откроемся мы. Мы придумали такой ход: если всё будет нормально, то гости «Амурской осени» посетят «Золотую маску» — последний спектакль с Игорем Костолевским, президентом фестиваля, должен быть как раз 13 сентября. А мы откроемся перед этим. Пока что планируем так.



— А нет ли планов какой-нибудь торжественной передачи какого-то символа от одного фестиваля к другому?



— Давайте доживём, а там уже будем что-то планировать. В этом году если что-то заранее скажешь, то уж точно не сбудется. Поэтому я, как человек перестраховочный, предпочитаю по мере поступления информации её сообщать. Поэтому пока что надо, чтобы «Золотая маска» прошла.



— Каким будет символ 18-й «Амурской осени»?



— Мы цифру «18» обыгрываем, естественно. И знак бесконечности, и совершеннолетие фестиваля – всё это есть. Уже готова и печатная продукция, но пока что мы ничего не вывешиваем.

— Одно из главных нововведений этого года — денежные эквиваленты Гран-при. Это будут какие-то целевые деньги — на покупку, скажем, киноплёнки?



— Да, мы это сделали, потому что культура оказалась в тяжёлом положении, а кинематографисты – в самом тяжёлом. И чтобы поддержать их, мы сделали денежные призы —150 тысяч в полном метре и 50 тысяч – в коротком. Это сразу привлекло внимание многих авторов, и они решили отдать первые показы в наш конкурс, а не в другие. Что же касается целей, то это право выигравшего на что их использовать. Я помню подобные истории, когда давали приз в эквиваленте, а потом у кинематографиста и не появлялось никакой новой работы. Не у всех после съёмок картины начинаются другие. А тут обладатель сам решит, может, ему закрыть долги нужно за предыдущую картину. Это деньги небольшие, если брать затраты на кинопроизводство в целом, но их всегда не хватает.



— Нынешний год – не первый сложный год в истории фестиваля. У многих ещё свеж в памяти 2013-й – год наводнения. Когда было сложнее – тогда или сейчас?



— Знаете, тогда многое зависело не от объективной картины, а, на мой взгляд, от страхов людей, которые накручивали ситуацию. В этом году обстановка объективно другая: она непростая во всём мире. Тогда я понимал, кто из окружающих «за», а кто «против», и сторонников было гораздо больше. Мы все мобилизовались и провели фестиваль. А сейчас многое будет зависеть от самих амурчан. Нужно, чтобы каждый следил за своим здоровьем. Потому что, следя за своим здоровьем, вы делаете хорошо фестивалю, чтобы он прошёл в полном объёме, как мы его задумали. Даже с учётом требований санитарных врачей о 50-процентной заполняемости зала в лучшем случае. И чтобы мы не перешли в онлайн-формат, нужно, чтобы люди серьёзно отнеслись к масочному режиму и дезинфекции. А с нашей стороны мы будем делать всё, чтобы не было неудобных ситуаций. Я понимаю все требования Роспотребнадзора, они объективны.



— Половинная заполняемость залов, несомненно, скажется на окупаемости фестиваля. Есть ли уже какие-то способы компенсации затрат?



— Мне пока сложно об этом говорить. Буду думать, каким образом этим заниматься. Будем говорить о понижении гонораров и о самых непростых вариантах, если вдруг возникнут, но до каких-то отрицательных моментов мы не дойдём, надеюсь. От каких-то мероприятий, не столь важных, придётся отказаться, сохранив главное – конкурсы. Будем думать.



— Сильно ли сократился объём программы?



— Мы сократили количество гостей фестиваля – практически человек на сто по всем категориям. Сейчас в разработке находится восемь спектаклей, а не тринадцать. По количеству представителей кинокартин мы тоже ограничиваем – не по два, а по одному. Сократили прессу, команду. То есть везде, где можно обойтись без потерь для качества, сокращаем. Конкурсы мы сохраняем – и полного метра, и короткого. Самое сложное — со спектаклями. Но мы вернёмся к этому после 15 августа.