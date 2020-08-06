Четвёртое современное футбольное поле открыли в Белогорске

Ещё одним современным футбольным полем в Белогорске стало больше. Глава города Станислав Мелюков сообщил об открытии площадки для игры в футбол в сквере «Молодёжный».

– Для жителей Базы-57 хорошая новость: в придачу к скверу, баскетбольной и волейбольной площадкам у них появилось своё футбольное поле, – написал глава Белогорска в своём инстаграм-аккаунте. – Таким образом, благоустройство сквера «Молодёжный», который строился по программе «Комфортная среда», практически завершено. Это четвёртое по счёту футбольное поле с искусственным газоном и первое на общественной территории, куда вход свободен в любое время. Кстати, если заметили, футбольные поля расположены в разных частях города – на «Горе», в центре, на «Амурсельмаше» и Базе-57.

На дату открытия инфраструктуру сквера «Молодёжный», название которому было выбрано с учётом мнения жителей Белогорска, составили современные арт-объекты: фонтан с лебедями, арка из пяти сердец, беседка для молодожёнов, декоративный мост и малые архитектурные формы: 43 парковых дивана, 11 скамеек и 54 урны, 45 светильников отражающего света, а также большой детский игровой комплекс и тренажёрная зона. Обустройство футбольного поля началось осенью 2019 года по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова и вышло за рамки программы «Комфортная городская среда». Глава города также поручил обширную территории спортобъекта огородить.

– Дал поручение сделать вокруг спортивной зоны лёгкий забор (с проходами) и оборудовать за воротами высокую сетку, – добавил Станислав Мелюков. – Но играть в футбол уже можно. Если будет потребность (пишите), в следующем году сделаем освещение спортивных полей. Было обращение помочь с мячами, вопрос решаемый, напишите в директ, кому отдать, кто и где будет хранить и отвечать за них.

Первые соревнования на новом футбольном поле города состоятся уже 7 августа. Здесь пройдут тренировочные сборы по мини-футболу, посвящённые празднованию Дня физкультурника.