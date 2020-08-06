Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:31 0

Россияне старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной

Россияне старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной
Фото: gorcom36.ru

11 августа вступит в силу закон, который Владимир Путин подписал 31 июля. Работающим гражданам страны старше 40 лет будет выделен дополнительный выходной день, использовать который можно будет один раз в году. Об этом сообщают «Известия».

Такие меры были предприняты для улучшения качества жизни граждан, которые в силу возраста могут нуждаться в плановом прохождение медицинского осмотра. Проект был добавлен на рассмотрение еще в феврале 2020 года и успешно одобрен правительством Российской Федерации. С этой инициативой выступило Министерство труда РФ, которое предложило рассмотрение проекта еще в июле прошлого года.

Многие граждане страны могут быть удивлены столь незначительному количеству допущенных к прохождению обследования дней. Но так или иначе, подобные поправки нацелены на улучшение качества жизни. Приятным бонусом является тот факт, что дополнительный выходной будет оплачиваться работодателем. Этот пункт является обязательным и прописан в рамках нововведения. Не исключено, что количество дней в будущем будет увеличено.

Просмотров всего: 101

#закон #медицина #российская власть

распечатать


В России и мире

Новый метод лечения COVID-19 придумали в России
Общество

Коронавирусный беглец получит восемь месяцев условно
Общество 1

Более 400 миллионов рублей выплатили амурским медикам за борьбу с коронавирусом
Эксклюзив 10

Врачи — герои: выздоровевшая от COVID-19 благовещенка рассказала о своём лечении
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь