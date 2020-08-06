Россияне старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной

Такие меры были предприняты для улучшения качества жизни граждан, которые в силу возраста могут нуждаться в плановом прохождение медицинского осмотра. Проект был добавлен на рассмотрение еще в феврале 2020 года и успешно одобрен правительством Российской Федерации. С этой инициативой выступило Министерство труда РФ, которое предложило рассмотрение проекта еще в июле прошлого года.

Многие граждане страны могут быть удивлены столь незначительному количеству допущенных к прохождению обследования дней. Но так или иначе, подобные поправки нацелены на улучшение качества жизни. Приятным бонусом является тот факт, что дополнительный выходной будет оплачиваться работодателем. Этот пункт является обязательным и прописан в рамках нововведения. Не исключено, что количество дней в будущем будет увеличено.