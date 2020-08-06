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сегодня, 15:44 0

Фирменный стиль Всероссийской переписи населения одержал международную победу

Фирменный стиль Всероссийской переписи населения одержал международную победу
Фото: https://www.strana2020.ru/

Новый стиль будущей Всероссийской переписи населения стал лучшим в международном конкурсе IPRA Golden World Awards 2020. Работы оценивались по таким критериям, как уникальность, сложность, креативность и результативность бренда.

Предстоящая перепись впервые в истории нашей страны станет цифровой, поэтому необходимо было кардинально изменить её фирменный образ – для этого был объявлен конкурс, на который пришло более 3 000 работ со всей России. Основный посыл нового бренда – открытость и устремлённость в будущее – отражён в слогане «Создаем будущее!».

— Красочный логотип подчёркивает новый цифровой формат предстоящей переписи. Логическим продолжением фирменного стиля стал талисман переписи — птичка ВиПиН, которая в игровой форме рассказывает о преимуществах нового подхода, — рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Начало Всероссийской переписи населения стартует в октябре 2020 года.

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#жизнь #конкурсы

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