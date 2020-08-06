Амурские военные получили новые бронеавтомобили

Фото: Минобороны РФ

Военные Приамурья получили на вооружение новые бронеавтомобили. Модернизированные «Тигр-М» усилят подразделения разведки. Обкатку машины получат в ближайшее время на очередном полевом выходе.

Новая техника предназначена для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, а также патрулирования и огневой поддержки войск. У «Тигр-М» пятый класс баллистической защиты. Машины позволят усилить мобильность, боеготовность и боевые возможности военных.



На машинах установлены пулестойкие шины, керамическая броня, противоминная защита, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора. Кроме этого, автомобиль оснащен боекомплектом, средством связи и блокиратором радиоуправляемых взрывных устройств.



В ближайшее время в ходе полевого выхода армейский вседорожник пройдёт обкатку, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.