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сегодня, 15:35 2

Амурские военные получили новые бронеавтомобили

Амурские военные получили новые бронеавтомобили
Фото: Минобороны РФ

Военные Приамурья получили на вооружение новые бронеавтомобили. Модернизированные «Тигр-М» усилят подразделения разведки. Обкатку машины получат в ближайшее время на очередном полевом выходе.

Новая техника предназначена для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, а также патрулирования и огневой поддержки войск. У «Тигр-М» пятый класс баллистической защиты. Машины позволят усилить мобильность, боеготовность и боевые возможности военных.

На машинах установлены пулестойкие шины, керамическая броня, противоминная защита, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора. Кроме этого, автомобиль оснащен боекомплектом, средством связи и блокиратором радиоуправляемых взрывных устройств.

В ближайшее время в ходе полевого выхода армейский вседорожник пройдёт обкатку, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #транспорт

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Комментарии
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  • Егорий

    Егорий
    1 час назад

    А что, есть такие военные - амурские? Хабаровские, еврейские, московские, тамбовские?

  • inoy

    inoy
    45 минут назад

    почему номера белые? кто-то на себя на учет поставил)

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