Прокуратура нашла недостатки в ремонте автодороги «Лена»

Прокуратура провела проверку автодороги «Лена». Её итогом стали найденные дефекты полотна на отремонтированном ранее участке, сообщили в надзорном органе.

Сотрудники ведомства оценили качество дороги «Лена», часть которой проходит через Тынду. По итогам проверки выявлены многочисленные недостатки и дефекты покрытия. Особенно, что удивило специалистов, — это отсутствие контроля за содержанием трассы.



По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования.