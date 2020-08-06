Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:21 2

Прокуратура нашла недостатки в ремонте автодороги «Лена»

Прокуратура нашла недостатки в ремонте автодороги «Лена»

Прокуратура провела проверку автодороги «Лена». Её итогом стали найденные дефекты полотна на отремонтированном ранее участке, сообщили в надзорном органе.

Сотрудники ведомства оценили качество дороги «Лена», часть которой проходит через Тынду. По итогам проверки выявлены многочисленные недостатки и дефекты покрытия. Особенно, что удивило специалистов, — это отсутствие контроля за содержанием трассы.

По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования.

Просмотров всего: 309

#дороги

распечатать


Общество 4

На перекрёстке улиц Пушкина и Амурской установят светофор
Общество 1

В Благовещенске перекроют улицу Высокую
Общество 8

Зейский мост ожидает очередной ремонт

Общество 8

На Калинина появятся пандусы на парковках, новые остановки и исчезнут провода
Комментарии
Показать все (1)
  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Так руководство дороги в Алдане или Якутске находится.... Вот и результат

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь