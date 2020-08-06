В Благовещенске за многомиллионные взятки осудили главбуха военного госпиталя

В Благовещенске осудили главного бухгалтера филиала военного госпиталя. Женщину обвиняли «в получении взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Это первое рассмотренное уголовное дело из 64, возбуждённых по этому преступлению.

Предварительное следствие и суд установили, что в 2015 году начальник госпиталя за 100 тысяч рублей договорился с главным бухгалтером о том, чтобы она выплачивала премию сотрудникам учреждения. Они, в свою очередь, часть денег должны были возвращать ей обратно, а она передавать их начальнику.



Чтобы облегчить коррупционную схему, в неё вовлекли 10 начальников структурных подразделений и 52 работника госпиталя. Суммы взяток колебались от 20 до 40 тысяч рублей, в зависимости от размера премии.



В итоге начальник госпиталя за четыре года «нажил» почти 44 миллиона рублей, а главный бухгалтер – 4,6 миллиона, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.



Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ей присудили 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, женщину также лишили права занимать определённые должности в государственных и муниципальных органах в течение 10 лет. И, разумеется, бывшего главбуха обязали возместить нанесённый ущерб в сумме 4,6 миллиона рублей.