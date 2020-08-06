Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:12 5

В Благовещенске за многомиллионные взятки осудили главбуха военного госпиталя

В Благовещенске осудили главного бухгалтера филиала военного госпиталя. Женщину обвиняли «в получении взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Это первое рассмотренное уголовное дело из 64, возбуждённых по этому преступлению.

Предварительное следствие и суд установили, что в 2015 году начальник госпиталя за 100 тысяч рублей договорился с главным бухгалтером о том, чтобы она выплачивала премию сотрудникам учреждения. Они, в свою очередь, часть денег должны были возвращать ей обратно, а она передавать их начальнику.

Чтобы облегчить коррупционную схему, в неё вовлекли 10 начальников структурных подразделений и 52 работника госпиталя. Суммы взяток колебались от 20 до 40 тысяч рублей, в зависимости от размера премии.

В итоге начальник госпиталя за четыре года «нажил» почти 44 миллиона рублей, а главный бухгалтер – 4,6 миллиона, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ей присудили 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, женщину также лишили права занимать определённые должности в государственных и муниципальных органах в течение 10 лет. И, разумеется, бывшего главбуха обязали возместить нанесённый ущерб в сумме 4,6 миллиона рублей.

Просмотров всего: 1070

#криминал #суды

распечатать


В России и мире 1

Во взрыве в Бейруте виноват хабаровский бизнесмен
Происшествия 2

Десять благовещенцев за сутки пострадали от интернет-мошенников
Общество

Коронавирусный беглец получит восемь месяцев условно
Общество 1

Житель Грязнушки повздорил с односельчанином и убил его
Комментарии
Показать все (5)
  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Плохо продумали схему.

    Чётче надо работать

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Госпиталь задыхается от нехватки средств, а денежки, оказывается, руководство делит!

    Всех виновных в расхищениях в тюрьму посадить!

  • ordinary

    ordinary
    1 час назад

    10 начальников, 52 сотрудника.....вот это схема. С таким количеством участников о ней знали в первую неделю. долго ждали пока подкопят.

  • Лори2000

    Лори2000
    1 час назад

    Это же какого размера премии, если взятки 20-40 тыс.

  • vjlthfnjhcerf

    vjlthfnjhcerf
    12 минут назад

    Старая схема. МЧС на такой несколько лет назад сидел. Кого-то в клетку посадили даже.

Показать все (5)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь