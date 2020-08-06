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сегодня, 14:41 1

Во взрыве в Бейруте виноват хабаровский бизнесмен

Во взрыве в Бейруте виноват хабаровский бизнесмен

Местный телеканал LBCI сообщает, что взрыв, который произошел в столице Ливана во вторник, произошел из-за детонации 2750 тонн селитры. Селитра принадлежит хабаровскому бизнесмену Игорю Гречушкину.

Судно Rhosus, владельцем которого является бизнесмен, в далёком 2013 перевозило селитру из Батуми в Мозамбик. По техническим проблемам корабль остановился в Бейруте. При осмотре груза, инспекция конфисковала селитру, для продажи или утилизации – этого мы уже не узнаем. И, начиная с 2014 года, опасный груз хранился на 12-ом складе.

Слава за Игорем Гречушкиным не отстает. На данный момент он проживает на Кипре, а о заброшенном судне не вспоминает. Моряки, работавшие с ним, утверждают, что судно он «бросил», а юристы кредиторов получили три ордера на арест корабля.

Во вторник в ливанской столице произошел мощнейший взрыв, после чего введён режим чрезвычайного положения. Город буквально изуродовало: у многих зданий нет крыши и балконов, улицы загромождены обломками и перевернутыми автомобилями. Взрывная волна дошла даже до Кипра, возможно сам Игорь Гречушкин ее почувствовал, но об этом история умалчивает. С каждым часов количество погибших растет, на данный момент цифра составляет 78 человек.

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#жизнь #криминал #происшествия

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