Новый метод лечения COVID-19 придумали в России

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Устройство работает на применении фотодинамического метода, когда большие поверхности тела подвергаются облучению светом в красном диапазоне спектра. Этот метод ранее планировали применять при диагностике и лечении опухолей.

В национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» уточнили, что методика обладает высокой эффективностью, почти не даёт осложнений и побочных эффектов. С её помощью лечили 40 зараженных коронавирусом. Сразу после процедуры у человека наблюдалось повышение насыщения кислорода в крови, возвращалось обоняние, проходила боль в легких, выздоровление наступало быстрее.