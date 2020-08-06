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сегодня, 14:50 0

Новый метод лечения COVID-19 придумали в России

Новый метод лечения COVID-19 придумали в России
Фото: https://pixabay.com/

Учёные из России создали светодиодную установку, которая позволяет безопасно лечить тяжелые заболевания, в том числе COVID-19, пишут РИА Новости.

Устройство работает на применении фотодинамического метода, когда большие поверхности тела подвергаются облучению светом в красном диапазоне спектра. Этот метод ранее планировали применять при диагностике и лечении опухолей.

В национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» уточнили, что методика обладает высокой эффективностью, почти не даёт осложнений и побочных эффектов. С её помощью лечили 40 зараженных коронавирусом. Сразу после процедуры у человека наблюдалось повышение насыщения кислорода в крови, возвращалось обоняние, проходила боль в легких, выздоровление наступало быстрее.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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