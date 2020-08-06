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сегодня, 14:37 3

В администрации Тынды завели золотых рыбок

В администрации Тынды завели золотых рыбок
Фото: пресс-служба администрации города Тында

Полосатая цихлида, сом-анциструс и цихлазома фламинго «поселились» в администрации столицы БАМа. Большой аквариум приобрели специалисты одного из управлений мэрии.

Как выяснилось, сотрудники управления муниципального имущества и земельных отношений любят животных и рыб. У большинства из них есть домашние питомцы: собаки, кошки, черепахи, улитки и даже хамелеон. Возможно, именно по этой причине они и в мэрии решили завести аквариум.

– Мы с коллегами сложились и купили всё необходимое: фильтр, камни, корм. Теперь рыбки радуют нас и наших посетителей. Завели именно эти виды рыб, потому что они неприхотливые и живучие. Кроме того, они образуют пары и являются заботливыми родителями, – рассказала начальник подразделения Ирина Мудренко.

В ближайшее время «рыбное царство» пополнится новыми видами водных позвоночных обитателей.

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#городская власть #животные #Тында

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Комментарии
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  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Вот у ж новость, так новость! Прямо НОВОСТИЩА!

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    мэра бы не сняли за это))))

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Какая прелесть! Побольше бы таких новостей!

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