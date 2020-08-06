В администрации Тынды завели золотых рыбок

Фото: пресс-служба администрации города Тында

Полосатая цихлида, сом-анциструс и цихлазома фламинго «поселились» в администрации столицы БАМа. Большой аквариум приобрели специалисты одного из управлений мэрии.

Как выяснилось, сотрудники управления муниципального имущества и земельных отношений любят животных и рыб. У большинства из них есть домашние питомцы: собаки, кошки, черепахи, улитки и даже хамелеон. Возможно, именно по этой причине они и в мэрии решили завести аквариум.



– Мы с коллегами сложились и купили всё необходимое: фильтр, камни, корм. Теперь рыбки радуют нас и наших посетителей. Завели именно эти виды рыб, потому что они неприхотливые и живучие. Кроме того, они образуют пары и являются заботливыми родителями, – рассказала начальник подразделения Ирина Мудренко.



В ближайшее время «рыбное царство» пополнится новыми видами водных позвоночных обитателей.