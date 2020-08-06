Десять благовещенцев за сутки пострадали от интернет-мошенников

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В Благовещенске жертвами интернет-мошенничества за прошедшие сутки стали десять человек. Большая их часть пострадала от сайтов-двойников, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

На сайте бесплатных объявлений потерпевшие размещали информацию о продаже товаров. После этого с ними списывались мошенники и сообщали о готовности совершить покупку. Якобы, находясь в другом городе, они просили воспользоваться услугой сайта «Доставка». Граждане соглашались, и после этого им приходила ссылка с оплаченной суммой. Пройдя по ней, они вводили данные банковской карты и нажимали кнопку «Получить деньги». В результате с их счёта списывались денежные средства.

В другом случае потерпевшие заходили в личный кабинет банка и вводили данные карт. После этого с их счетов также списывались деньги.

В результате проверки выяснилось, что мошенники дублировали официальные сайты бесплатных объявлений и банка. В названиях была лишь незначительная разница в знаках или буквах, а внешний вид полностью совпадал с оригиналом. Граждане, не замечая отличий, проходили по ссылке и вводили свои данные. После этого злоумышленники автоматически получали доступ к банковским счетам.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.