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6августа
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сегодня, 14:03 6

Десять благовещенцев за сутки пострадали от интернет-мошенников

Десять благовещенцев за сутки пострадали от интернет-мошенников
Фото: unsplash.com

В Благовещенске жертвами интернет-мошенничества за прошедшие сутки стали десять человек. Большая их часть пострадала от сайтов-двойников, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

На сайте бесплатных объявлений потерпевшие размещали информацию о продаже товаров. После этого с ними списывались мошенники и сообщали о готовности совершить покупку. Якобы, находясь в другом городе, они просили воспользоваться услугой сайта «Доставка». Граждане соглашались, и после этого им приходила ссылка с оплаченной суммой. Пройдя по ней, они вводили данные банковской карты и нажимали кнопку «Получить деньги». В результате с их счёта списывались денежные средства.

В другом случае потерпевшие заходили в личный кабинет банка и вводили данные карт. После этого с их счетов также списывались деньги.

В результате проверки выяснилось, что мошенники дублировали официальные сайты бесплатных объявлений и банка. В названиях была лишь незначительная разница в знаках или буквах, а внешний вид полностью совпадал с оригиналом. Граждане, не замечая отличий, проходили по ссылке и вводили свои данные. После этого злоумышленники автоматически получали доступ к банковским счетам.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

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#интернет #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Тахографист

    Тахографист
    12 минут назад

    Опять орфография, редактора уволить !

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    11 минут назад

    На Вася-Инфо все плохо! Даже грамотность.

  • ИньИянь

    ИньИянь
    11 минут назад

    Редактор уволен давно!

  • Ноутбук31

    Ноутбук31
    9 минут назад

    Грамотность просто топ "ДЕСТЯЬ"

  • Папа Римский

    Папа Римский
    7 минут назад

    УПРТ?

  • Farinelli

    Farinelli
    6 минут назад

    Читать надо внимательно, как осуществляется доставка и не переходить по сторонним ссылкам!

Показать все (6)
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