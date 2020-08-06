Василий Орлов: «Для вакцинации максимального количества амурчан будем использовать мобильные медицинские пункты»

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Под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова сегодня состоялось совещание по вопросу иммунизации населения региона. Оно прошло в формате видеоконференцсвязи. В нём принимали участие представители управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Амурской области.

Василий Орлов отметил, что по опыту прошлого года будет развёрнута сеть мобильных медицинских пунктов, где можно будет пройти вакцинацию. Это удобно для граждан, что приведёт к увеличению числа амурчан, которые поставят прививку от гриппа.



— Возле торговых центров, рынков и других мест массового скопления граждан могут появиться мобильные пункты, в которых желающим поставят прививку от гриппа. Это удобно для граждан, а значит, и количество людей, поставивших прививки, будет максимально высоко. Такая работа была организована в Приамурье в прошлом году и показала свою эффективность. Перед нами сейчас стоит сложная задача — вакцинировать 60 % населения, в её решение должны быть максимально вовлечены главы муниципалитетов. По итогам прививочной кампании будет дана оценка работы руководителей на местах, — заявил губернатор Амурской области.



Руководитель Роспотребнадзора Амурской области Ольга Курганова высказала опасения в отношении распространения коронавирусной инфекции. По её словам, ситуация с COVID-19 может значительно осложнить ситуацию в сезон гриппа и ОРВИ. Она отметила положительный эффект от вакцинации в прошлом году.



— Благодаря эффективной работе всех служб у населения области сформирована высокая приверженность к вакцинации. В 2019 году впервые в истории привито от гриппа более 426 тысяч амурчан (или 54 % населения). Иммунизация позволила снизить заболеваемость ОРВИ и гриппом и не допустить осложнения эпидситуации. Так, по итогам сезона 2019-2020 года показатель заболеваемости был ниже среднероссийского на 18 %, в Дальневосточном федеральном округе – на 30 %. Заболеваемость гриппом на 50 % ниже, чем среднероссийский показатель, и в 5 раз ниже ДФО, — проинформировала Ольга Курганова.



Исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева в своём выступлении затронула вопросы вакцинации против пневмококковой инфекции. Она рассказала, что в 2020 году запланировано поставить прививки от пневмококковой инфекции более чем 18 тысячам человек.



— В нынешнем году предложено провести иммунизацию среди призывников и лиц старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями. Для этого нужно приобрести 6 000 доз вакцины против пневмококковой инфекции на сумму 8,8 миллиона рублей, — отметила Светлана Леонтьева.