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6августа
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сегодня, 13:48 0

Доставка товаров в России может значительно подорожать

Доставка товаров в России может значительно подорожать
Фото: 2dsl.ru

Новые санитарно-эпидемиологические требования могут негативно повлиять на стоимость доставки товаров в случае принятия стандартов. Об этом сообщает «Regnum».

Документ разработан Федеральным научным центром профилактических технологий управления рисками здоровью населения, сейчас он находится на утверждении в Роспотребнадзоре. В случае принятия изменений, под запрет попадет перевозка и доставка грузов, в которых находится бытовая химия и продукты питания. Изменения охватят сразу несколько подобных нормативов.

Расходы компаний, осуществляющих доставку, моментально возрастут. Стоимость доставки вырастет соответственно увеличению расходов. Конечно, подобные поправки не отразятся на доставке еды из ресторанов, а вот товары, заказываемые из других регионов, будут обходиться дороже за счет увеличения стоимости транспортировки.

Ритейлеры уже подготовили негативный отзыв на новый проект и направили разъяснительное письмо главному санитарному врачу России.

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