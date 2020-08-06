Доставка товаров в России может значительно подорожать

Документ разработан Федеральным научным центром профилактических технологий управления рисками здоровью населения, сейчас он находится на утверждении в Роспотребнадзоре. В случае принятия изменений, под запрет попадет перевозка и доставка грузов, в которых находится бытовая химия и продукты питания. Изменения охватят сразу несколько подобных нормативов.

Расходы компаний, осуществляющих доставку, моментально возрастут. Стоимость доставки вырастет соответственно увеличению расходов. Конечно, подобные поправки не отразятся на доставке еды из ресторанов, а вот товары, заказываемые из других регионов, будут обходиться дороже за счет увеличения стоимости транспортировки.

Ритейлеры уже подготовили негативный отзыв на новый проект и направили разъяснительное письмо главному санитарному врачу России.