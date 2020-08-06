Полина Гагарина впервые дала комментарии о разводе с мужем

5 августа, в YouTube-шоу «Конечно, Вася!» певица прокомментировала свое отношение к брачному договору.

Пара, которая считалась одной из самый ярких в мире российского шоу-бизнеса, расходится. Это подтвердила сама Полина в YouTube-шоу канала Gazgolder «Конечно, Вася!». Обсуждать личную жизнь Гагарина не любит, но свое отношение к брачным договорам артистка высказала:

«Я абсолютно не прагматичный человек, скорее, романтичный. Не выстраиваю какую-то стратегию. Мне кажется невозможным, когда ты приходишь и что-то начинаешь подписывать. Ты как будто уже заведомо готов к концу», – сказал Полина.

Опираясь на мнение инсайдеров, можно поспорить о брачном договоре. Ведь ранее информация была следующей: «Полина зарабатывает в сотни раз больше мужа и заранее подумала о брачном договоре». Так это или не так, мы не знаем. Ошибка инсайдеров или привирание Полины?

Первые упоминания о разводе Дмитрия Исхакова и Полины Гагариной начались в мае 2020 года, когда она поменяла гендиректора компании ООО «Полина Гагарина» с Дмитрия (своего мужа) на Юлию Экс. Семейная жизнь, которая длилась 6 лет, распалась, оставив за собой 3-летнюю дочь Мию.

Между прочим Полина Гагарина занимает 6-ю позицию рейтинга Forbes ТОП-20 звёзд с самыми высокими доходами за последний год. Ее заработки в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 эксперты оценили в 6,4 миллиона долларов.