Житель Шимановска с коронавирусом сбежал из больницы

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В Благовещенске рассмотрели уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Шимановска. Мужчину признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, создавшем угрозу массового заболевания людей.

В ходе следствия было установлено, что мае 2020 года осуждённый дважды покидал инфекционное отделение Благовещенской городской клинической больницы. При этом мужчина знал, что болеет COVID-19. Тем самым он подвергал окружающих угрозе заразиться.

Благовещенский городской суд и назначил шимановцу наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в год.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры области.