На Ozon можно будет купить автомобиль

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На маркетплейсе Ozon скоро появится витрина автодилера, где будет представлено порядка 14 автомобильных брендов, в том числе Hyundai, Nissan, Kia, Renault и Volkswagen.



Выбрать модель, комплектацию, цвет автомобиля и забронировать машину можно будет в режиме онлайн. «Автомир» пообещал продавать авто по цене, указанной в предложении.



Как сообщили в Ozon, на этапе запуска будут продаваться только новые машины в Москве и Подмосковье. Позже онлайн-ретейлер планирует расширить географию и добавить автомобили с пробегом.



О намерении открыть для российских покупателей автомобильную категорию и продавать машины в марте 2019 года сообщила торговая интернет-площадка AliExpress. Партнером программы должен был стать китайский производитель Chery. Страница Chery на AliExpress существует, однако автомобиль там купить пока невозможно.