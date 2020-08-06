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сегодня, 13:31 0

На Ozon можно будет купить автомобиль

На Ozon можно будет купить автомобиль
Фото: pixabay.com

СМИ сообщили о планах запустить онлайн-продажу автомобилей. Ozon и группа компании «Автомир» планируют запустить онлайн-продажу автомобилей, пишет РБК.

На маркетплейсе Ozon скоро появится витрина автодилера, где будет представлено порядка 14 автомобильных брендов, в том числе Hyundai, Nissan, Kia, Renault и Volkswagen.

Выбрать модель, комплектацию, цвет автомобиля и забронировать машину можно будет в режиме онлайн. «Автомир» пообещал продавать авто по цене, указанной в предложении.

Как сообщили в Ozon, на этапе запуска будут продаваться только новые машины в Москве и Подмосковье. Позже онлайн-ретейлер планирует расширить географию и добавить автомобили с пробегом.

О намерении открыть для российских покупателей автомобильную категорию и продавать машины в марте 2019 года сообщила торговая интернет-площадка AliExpress. Партнером программы должен был стать китайский производитель Chery. Страница Chery на AliExpress существует, однако автомобиль там купить пока невозможно.

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#интернет #транспорт

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