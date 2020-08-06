На перекрёстке улиц Пушкина и Амурской поставят светофор

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске установят новый консольный светофор. По просьбе горожан электронный регулировщик появится на пересечении улиц Пушкина и Амурской.

Как рассказал представитель подрядной организации, светофор будет диодного типа. Главные преимущества такого регулировщика – это отсутствие бликов на солнце и хорошая видимость с любой полосы.

Кроме того, на консольных опорах установят светящиеся знаки «Пешеходный переход». За счёт специального плёночного покрытия, которое отражает свет автомобильных фар, они будут видны даже ночью, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска» к октябрю 2020 года планируют модернизировать светофорные объекты на 21 перекрёстке.