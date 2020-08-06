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сегодня, 12:52 0

В детском саду Ивановки открыли сенсорную комнату

В детском саду Ивановки открыли сенсорную комнату
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В детском саду «Буратино» села Ивановка оборудовали сенсорную комнату. Под место для отдыха детей с особенностями выделили недавно отремонтированное помещение.

Всего детский сад «Буратино» посещают 404 малыша, у четырёх — ограничены возможности здоровья. После ремонта детсада у этих ребят появилось место для релаксации. Отдыхать и заниматься детсадовцы с ОВЗ будут в сенсорной комнате. Специальные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья создали в детском саду в рамках госпрограммы «Доступная среда».

В сенсорной комнате установили бассейн с шариками, сенсорные экраны, тактильные панели, закупили дидактические материалы для развития детей.

У здания детского сада отремонтировали крыльцо и сделали пандус для маломобильных воспитанников. На все работы потратили миллион рублей.

— Мы пять лет подавали заявки на участие в этой госпрограмме и наконец-то нам удалось попасть в число участников. Благодаря «Доступной среде» мы улучшили условия для деток с ОВЗ. Раньше в детском саду не было для них специальных условий. Сенсорная комната до этого была только в ивановской школе, — рассказала Елена Талалаева, заведующая детским садом «Буратино».

В этом году в рамках госпрограммы «Доступная среда» обновят шесть образовательных учреждений Приамурья — три детских сада и три школы — в сёлах Ивановка, Поярково, Варваровка, Сергеевка и городах Белогорск и Шимановск, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#дети #здоровье #образование

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