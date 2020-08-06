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сегодня, 11:45 7

Школьников Приамурья будут держать на расстоянии друг от друга

Школьников Приамурья будут держать на расстоянии друг от друга
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Приамурье школы примут учеников первого сентября, но с соблюдением всех мер безопасности. Расписание изменят для того, чтобы дети контактировали как можно меньше, рассказала зампред правительства региона, министр образования и науки Светлана Яковлева.

Замена формы обучения на дистанционное не рассматривается. Решение о форме проведения Дня знаний согласуется с Роспотребнадзором и будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Сейчас минобразования планирует проведение линеек в очном режиме. В день знаний обязательно соблюдение дистанции, масочного режима, наличие рециркуляторов, а также отсутствие пересечения потоков детей.

— Все учебные заведения сейчас сами планируют сценарии проведения Дня знаний. Если у школ нет возможности расставить всех учеников на социальной дистанции, то линейки будут проводиться в несколько заходов. Окончательное решение будет приниматься ближе к первому сентября, — рассказала Светлана Яковлева.

Сейчас есть определённые сложности — отмена кабинетной системы, использование разобщённых способов обучения. Образовательные организации изменяют расписание занятий в сторону смещения их начала. Каждая школа проработает расписание и доведёт всё до сведения родителей.

— Если, например, раньше ребёнок приходил в школу к восьми часам, то теперь в отдельных классах занятия могут начинаться и с девяти или десяти часов. Это, конечно, повлияет на дополнительные занятие и на время, когда ребёнка нужно будет забирать из школы, — считает Светлана Яковлева.

Более сорока процентов школ и школьных учреждений прошли приёмную комиссию. Межведомственные комиссии проверяют все школы на наличие плана профилактических мероприятий. В этот план должны входить санитайзеры и рециркуляторы — это приборы для очистки и обеззараживания воздуха, а также проветривание помещений.

— Приходить ребёнку в маске или не приходить – решает родитель. Конечно, если ребёнок носит медицинскую маску и перчатки, то их нужно регулярно менять. Родители могут принять решение и в пользу многоразовых масок, за ней тоже необходимо следить, — считает министр образования.

На входе в школу дети будут проходить термометрию и опрос — не были ли они в контакте с заболевшими. Массовые мероприятия будут запрещены. Санитарные правила до начала пандемии не исключаются, к ним добавляются требования в условиях пандемии.

— Родители и учителя должны разговаривать с детьми, объяснять им правила личной гигиены. Это мытьё рук и соблюдение дистанции, — подчеркнула Яковлева.

По решению губернатора в этом году в четыре раза увеличилось количество средств, выделяемых на ремонт школ Амурской области. Они идут на ремонт крыш, меры безопасности, современное оборудование, турникеты и металлоискатели. Материально техническая база пополнится ещё в двух коррекционных школах. Во всех образовательных организациях уже завершается текущий ремонт школ.

— Учреждения дополнительного образования будут работать в таких же условиях, что и школы. В этом году начинает работать специальный электронный ресурс дополнительного образования — «Навигатор». На нём зарегистрированы все учреждения допобразования, в том числе и те, где дети могут заниматься онлайн, — рассказала зампред правительства.

Все отделы образования получили задание минимализации контактов детей в период обучения. Ответственность за здоровье детей лежит не только на работниках школы, но и на родителях.

— Родитель, который первый узнаёт, что что-то не так с его ребёнком, должен позвонить в школу и сообщить об этом. Как только нам сообщают, что в коллективе появился заболевший, то проводятся профилактические меры, осматриваются дети, проводится дезинфекция и детский коллектив разобщается. Мы очень скучаем по детям, хотим вести уроки в штатном режиме, чтобы никто не болел, — говорит Светлана Яковлева.

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#образование #школа

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Комментарии
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  • Нажми Обсудить на форуме

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    1 час назад

    Ну посмотрим, будет наверное "весело".

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Читаю и прям душа радуется.

    Это прото праздник какой то.

    Эффективные манагеры наконец то доползли до власти.

    Теперь читаешь их решения и думаешь - хрена себе дичь какую удумали.

    Решения с логикой в абсолютно разных плоскостях.

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Когда-то физику у нас в школе вела... А теперь такие вопросы решает... Хотя не представляю как в маске заниматься. Старший еще ладно, а младший задыхается в ней просто... Дурдом однако...

  • Abrvalg

    Abrvalg
    1 час назад

    Она сама представляет как ребенка заставить соблюдать "санитарную дистанцию", особенно на перемене?! Хотя, конечно же, представляет, но ради галочки чего только не скажешь...

  • paravis

    paravis
    31 минута назад

    Это фантастика!

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    30 минут назад

    я не понимаю, данное выступление проходило в режиме монолога или же всё таки пресс конференции? Почему тогда журналисты не задавли такие вопросы как: каким способом планируется изолировать детей на уроке, какким образом 30 детей (в среднем) будут соблюдать сан. дистанцию во время урока (её же пока ни кто не отменял)?

  • амурская алена

    амурская алена
    2 минуты назад

    Также будут соблюдать ,как во дворах,толпой играют,в магазинах,за сладостями ходят толпой.

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