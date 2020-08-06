Школьников Приамурья будут держать на расстоянии друг от друга

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Приамурье школы примут учеников первого сентября, но с соблюдением всех мер безопасности. Расписание изменят для того, чтобы дети контактировали как можно меньше, рассказала зампред правительства региона, министр образования и науки Светлана Яковлева.

Замена формы обучения на дистанционное не рассматривается. Решение о форме проведения Дня знаний согласуется с Роспотребнадзором и будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Сейчас минобразования планирует проведение линеек в очном режиме. В день знаний обязательно соблюдение дистанции, масочного режима, наличие рециркуляторов, а также отсутствие пересечения потоков детей.



— Все учебные заведения сейчас сами планируют сценарии проведения Дня знаний. Если у школ нет возможности расставить всех учеников на социальной дистанции, то линейки будут проводиться в несколько заходов. Окончательное решение будет приниматься ближе к первому сентября, — рассказала Светлана Яковлева.



Сейчас есть определённые сложности — отмена кабинетной системы, использование разобщённых способов обучения. Образовательные организации изменяют расписание занятий в сторону смещения их начала. Каждая школа проработает расписание и доведёт всё до сведения родителей.



— Если, например, раньше ребёнок приходил в школу к восьми часам, то теперь в отдельных классах занятия могут начинаться и с девяти или десяти часов. Это, конечно, повлияет на дополнительные занятие и на время, когда ребёнка нужно будет забирать из школы, — считает Светлана Яковлева.



Более сорока процентов школ и школьных учреждений прошли приёмную комиссию. Межведомственные комиссии проверяют все школы на наличие плана профилактических мероприятий. В этот план должны входить санитайзеры и рециркуляторы — это приборы для очистки и обеззараживания воздуха, а также проветривание помещений.



— Приходить ребёнку в маске или не приходить – решает родитель. Конечно, если ребёнок носит медицинскую маску и перчатки, то их нужно регулярно менять. Родители могут принять решение и в пользу многоразовых масок, за ней тоже необходимо следить, — считает министр образования.



На входе в школу дети будут проходить термометрию и опрос — не были ли они в контакте с заболевшими. Массовые мероприятия будут запрещены. Санитарные правила до начала пандемии не исключаются, к ним добавляются требования в условиях пандемии.



— Родители и учителя должны разговаривать с детьми, объяснять им правила личной гигиены. Это мытьё рук и соблюдение дистанции, — подчеркнула Яковлева.



По решению губернатора в этом году в четыре раза увеличилось количество средств, выделяемых на ремонт школ Амурской области. Они идут на ремонт крыш, меры безопасности, современное оборудование, турникеты и металлоискатели. Материально техническая база пополнится ещё в двух коррекционных школах. Во всех образовательных организациях уже завершается текущий ремонт школ.



— Учреждения дополнительного образования будут работать в таких же условиях, что и школы. В этом году начинает работать специальный электронный ресурс дополнительного образования — «Навигатор». На нём зарегистрированы все учреждения допобразования, в том числе и те, где дети могут заниматься онлайн, — рассказала зампред правительства.



Все отделы образования получили задание минимализации контактов детей в период обучения. Ответственность за здоровье детей лежит не только на работниках школы, но и на родителях.



— Родитель, который первый узнаёт, что что-то не так с его ребёнком, должен позвонить в школу и сообщить об этом. Как только нам сообщают, что в коллективе появился заболевший, то проводятся профилактические меры, осматриваются дети, проводится дезинфекция и детский коллектив разобщается. Мы очень скучаем по детям, хотим вести уроки в штатном режиме, чтобы никто не болел, — говорит Светлана Яковлева.