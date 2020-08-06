Более 400 миллионов рублей выплатили амурским медикам за борьбу с коронавирусом

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400 миллионов рублей получили амурские врачи и медсестры за лечение пациентов с диагнозом COVID-19. Такова общая сумма стимулирующих выплат. Эти деньги выделяют из федерального и областного бюджетов.

Во-первых, по постановлению Правительства Российской Федерации № 415 за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам выплатили 102 миллиона рублей. 90 миллионов из этой суммы выделено из федерального бюджета. Доплату получили 1 979 человек. Это 600 врачей, со средним размером выплат в месяц 33 114,29 рублей. 1157 человек среднего медицинского персонала, в среднем каждый получил по 17 727,18 рублей в месяц. 222 человека младшего медицинского персонала получили в среднем по 11 955,93 рублей в месяц.





Во-вторых, по постановлению Правительства Российской Федерации № 484 за выполнение особо важных работ медикам выплатили 226,7 миллионов рублей. Из них 210,7 миллионов рублей предоставил опять же федеральный бюджет.



Доплату получили 1 404 человека. Это 255 врачей, для каждого средний размер выплат в месяц составил 109 738 рублей. 665 человек среднего медицинского персонала, каждый из которых в среднем получил по 62 584 рублей в месяц. 230 человек младшего медицинского персонала, для них средний размер выплат в месяц составил 37 851 рублей. А также 254 водителя автомобилей скорой медицинской помощи получили в среднем по 38 467 рублей в месяц каждый.





Для тех специалистов, кто не попал под критерии федеральных выплат, правительство Амурской области в мае установило собственные стимулирующие выплаты. «За особые условия труда отдельным медицинским и иным работникам, чья работа оказалась связана с принятием мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», такова формулировка. На это в бюджете региона предусмотрены средства в размере 116,2 миллионов рублей. Уже выплатили 80,6 миллионов.



Доплату получили 3 087 человек. 546 врачей, для них средний размер выплат составил 25 587,34 рублей. 1 197 человек среднего медицинского персонала получили в среднем по 14 954 рублей. 55 человек младшего медицинского персонала, каждый из которых в среднем получил по 7 256,27 рублей. 454 водителя автомобилей скорой медицинской помощи получили выплаты в среднем по 7 370,66 рублей. И 130 человек иного персонала, средний размер выплат для которых составил 6 472,55 рублей, сообщает правительство Амурской области.









