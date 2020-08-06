В Мазановском районе 70-летний амурчанин ушёл за грибами и не вернулся

Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/

В Мазановском районе третий день ищут амурчанина, который 4 августа ушел за грибами в районе посёлка Пионерский и до сих пор не вернулся. Вчера, 5 августа, в поисках участвовало более ста человек.



В лес за грибами отправились несколько мужчин. Через какое то время один из них решил вернуться к машине. Ему предстояло пройти около 500 метров через мари. Однако, к автомобилю он так и не вышел.



К поиску жителя Приамурья 1950 года рождения привлекли сотрудников пожарной части № 64 села Новокиевский увал, полицейских, местное население и даже охотничьих собак.



Поисковики уже обследовали четыре квадратных километра лесного массива и 20 километров вдоль автодороги между посёлком Пионерский и селом Путятино Мазановского района.



— Вчера искали мужчину целый день под дождём. Исследовали заросшие поля и мари, местность вдоль дороги «Новокиевский Увал—Февральск». Непроходимого леса тут нет. Местные жители «цепью» прошли этот район по несколько раз, исследовали всё вдоль и поперёк. Там уже множество тропинок появилось, — рассказал пожарный противопожарной службы области Евгений Соколовский.

Сегодня, 6 августа, поиски будут продолжены, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.