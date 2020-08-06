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Врачи — герои: выздоровевшая от COVID-19 благовещенка рассказала о своём лечении

Врачи — герои: выздоровевшая от COVID-19 благовещенка рассказала о своём лечении
Фото: unsplash.com

Бывшая пациентка первой горбольницы Благовещенска считает врачей героями. Женщина рассказала журналисту «Амур.инфо» каково это — болеть COVID-19. Говорит, что выздороветь удалось только благодаря профессионализму медиков.

Пациентку Марию (имя изменено — Ред.), полторы недели беспокоил кашель. Она решила пройти компьютерную томографию, так и обнаружили заболевание. Её сразу же забрали на скорой с подозрением на COVID-19. Врачи сделали тест, и он оказался положительным.

— Я не думала, что больна. У меня только один раз дома поднималась температура до 37,2. Конечно, было страшно и неприятно, какая-то неопределенность. Я не знала, что с этим делать. Семью тоже проверили на заболевание, к счастью, у них ничего не нашли. Но они были больше напуганы за меня, чем за себя, — поделилась женщина.

По словам пациентки, госпиталь в хирургическом отделении развернули всего за шесть часов. Принимать больных начали сразу же. У всех людей разные симптомы и ощущения болезни, у кого-то очень легко проходит. Поэтому и лечили всех по-разному.

— Хотелось бы отдать должное медикам. Всегда старались подбодрить и пошутить. Они постоянно дежурят и всегда готовы прийти на помощь. Все были обеспечены масками и перчатками. Постоянно на этаже проводилась дезинфекция. Главное, что в отделении работа очень слаженная. Каждый знает своё дело и выполняет его на «отлично»! — считает пациентка.

Лечиться пришлось антибиотиками и капельницами два раза в день. Всегда болеть не очень приятно, но всё терпимо. Главное — то, как настроен сам пациент, считает женщина. Примерно с интервалом в 10 дней делают компьютерную томографию. А выписать могут только после двух отрицательных тестов. После этого обязательно выдают справку, что пациент переболел COVID-19.

В больницах амурчанка провела три недели. А две последние — на четвёртом этаже в хирургическом отделении.

— Всё это время коллектив отделения заботился о каждом пациенте. Такой объём работы и в обычных условиях сложно осуществлять. А они были в защитных костюмах, и с тремя парами перчаток! Не каждый сможет просто находиться в таком долго, а уж тем более работать, — рассказала выздоровевшая благовещенка.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    4 минуты назад

    "По словам пациентки, госпиталь в хирургическом отделении развернули всего за шесть часов. Принимать больных начали сразу же. У всех людей разные симптомы и ощущения болезни, у кого-то очень легко проходит. Поэтому и лечили всех по-разному."

    Пациентка участвовала в подготовке отделения? С чего, почему и откуда эта информация? Вообще зачем она здесь?

    Пол года говорят о сумасшедшей "летучести" вируса. Мол достаточно просто рядом находится с инфицированным чтобы заболеть. В семьях одни ложки, кружки, поцелуи, рукопожатия, ванна, душ и не заболели? Так кто врёт? Врачи? Или упали до чернухи и пишут от лиц вымышленных персонажей?

    Постоянное враньё уже осто3.14здело.

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