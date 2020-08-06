Режим ЧС в Тынде: люди остались без воды, а по улицам города разливается зловонная жижа из канализации

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В Тынде ввели режим ЧС локального характера. Из-за недобросовестных поставщиков услуг жители нескольких домов остались без водоснабжения. Кроме того, в домах засорилась канализация, и зловонные потоки начали растекаться по улицам города.

Несколько дней назад жители части городских многоквартирных домов в соцсетях начали жаловаться на отсутствие воды и вонь в подъездах и квартирах. Кроме этого, выйдя на улицу, горожане обнаружили удручающую картину: из канализации начала вытекать зловонная жижа.



По словам мэра Тынды, ситуацию пытались решить по-хорошему. Органы власти обращались к коммунальщикам, чтобы они устранили данную проблему. Однако это ни к чему не привело. В результате пришлось ввести в городе режим ЧС.



– Объявлен режим ЧС локального характера. Гарантирующий поставщик услуги по водоотведению АО «КСБ» приступил к устранению засоров сетей канализационной системы. Просьба к пострадавшим: отпишитесь, пожалуйста, об устранении проблем по вашим адресам. Заранее благодарю за помощь, – написала в своём инстаграм-аккаунте мэр города Марина Михайлова.



Между тем инцидентом заинтересовалась прокуратура. По факту аварийной ситуации в городской системе водоотведения началась проверка. По её результатам будут приняты необходимые меры реагирования.