Василий Орлов: «Необходимо проводить профилактику паводков»

Фото: www.instagram.com/va.orlov/

Спасатели оперативно откачали воду из подпольев и просушили их. Все сельчане уже вернулись домой.

Губернатор отметил, что проблему с подтоплениями необходимо решать заблаговременно. Один из возможных вариантов – сделать обводной канал в обход населённых пунктов. При очередном подтоплении вода уйдёт в канал и не заденет сёла.

— А вообще, хотелось бы в очередной раз сказать: мы видим, как меняется карта подтоплений. Вода заходит туда, где её раньше не было, там, где топило минимально, мы фиксируем достаточно большие подъёмы воды. Наблюдаем аномальные осадки в Благовещенске, других районах области. Держа это в уме, мы должны планировать дальнейшую работу по профилактике паводков в нашем регионе, — написал Василий Орлов в своём инстаграм-аккаунте.