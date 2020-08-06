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сегодня, 08:04 4

Василий Орлов: «Необходимо проводить профилактику паводков»

Василий Орлов: «Необходимо проводить профилактику паводков»
Фото: www.instagram.com/va.orlov/

В среду, 5 августа, губернатор Приамурья Василий Орлов побывал в Октябрьском районе, где была подтоплена часть сёл, в том числе Смелое и Романовка. Глава области отметил оперативную работу спасателей ПСО Амурской области и сотрудников МЧС.

Спасатели оперативно откачали воду из подпольев и просушили их. Все сельчане уже вернулись домой.

Губернатор отметил, что проблему с подтоплениями необходимо решать заблаговременно. Один из возможных вариантов – сделать обводной канал в обход населённых пунктов. При очередном подтоплении вода уйдёт в канал и не заденет сёла.

— А вообще, хотелось бы в очередной раз сказать: мы видим, как меняется карта подтоплений. Вода заходит туда, где её раньше не было, там, где топило минимально, мы фиксируем достаточно большие подъёмы воды. Наблюдаем аномальные осадки в Благовещенске, других районах области. Держа это в уме, мы должны планировать дальнейшую работу по профилактике паводков в нашем регионе, — написал Василий Орлов в своём инстаграм-аккаунте.

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#губернатор #наводнение #погода

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    давно нужно было делать

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Соединённые Штаты Америки и всё прогрессивное человечество ведёт с Россией климатическую войну. От этого нет спасения, не тратьте деньги на профилактику паводков. Лучше отдайте деньги сиротам

  • Natalie43

    Natalie43
    39 минут назад

    нужно работать ...

  • Кроненберг

    Кроненберг
    27 минут назад

    так проводите-зачем вы нам то жалуетесь

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