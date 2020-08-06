Выбор читателей за 5 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 5 августа.

По сообщениям федеральных СМИ, премьер-министр России Михаил Мишустин приедет на Дальний Восток. По графику поездка займёт неделю, а Мишустин посетит Благовещенск.

С 10 августа на автомобильном мосту через Зею начнутся очередные дорожные работы. Специалисты отремонтируют два участка, на которых демонтируют и заменят плиты.

В Амурской области подтверждён 21 новый случай коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 866 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба правительства области.

В Благовещенске на пустыре рядом с домом № 17 по улице Муравьёва-Амурского появится новая спортивная площадка. На ней планируют разместить поле для игры в мини-футбол, баскетбольную площадку и зону пляжного волейбола. Аукцион на проведение строительных работ планируется провести в ближайшее время.